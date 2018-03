Concerto del maestro Fulci a Palazzo Ducale

Video del Concerto dei Negramaro a RTL 102.5 - un assaggio della scaletta dell’Amore che Torni Tour negli stadi : Con uno speciale appuntamento radiofonico tutto dedicato alla loro musica che si è trasformato in un vero e proprio live, lunedì 5 marzo è andato in onda il concerto dei Negramaro a RTL 102.5. Ospiti nello show della sera Suite 102.5, con Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi e Andrea Conti, Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano dei Negramaro hanno tenuto uno showcase acustico ricco di canzoni proposte dal vivo in studio, raccontando tra un brano e ...

Finalborgo : Concerto straordinario del duo Giovanna Savino e Andrea Bacchetti : Prosegue la rassegna "Pomeriggi Musicali 2018" - organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno dell'Assessorato alla cultura di Finale Ligure - con un concerto straordinario del Duo composto ...

Ermal Meta ha annunciato il primo Concerto dell’estate 2018 : In queste ore, dai suoi profili social, Ermal Meta ha fatto un grande annuncio: ha svelato il suo primo concerto in programma la prossima estate! La data è fissata per il 5 luglio a Il centrale Live (Foro Italiaco), Roma. Una grande notizia che fa ben sperare nell’arrivo di altri show estivi! [arc id=”d6f7eb16-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal attualmente è impegnatissimo nell’instore tour di “Non abbiamo ...

"La donna - leggendaria protagonista dell'opera" : Concerto narrato alla Gambarina : Il duo di recente formazione si dedica al concerto narrato esibendosi in questa formula, ma anche in lezioni concerto e spettacoli ludico-didattici, riscuotendo sempre grandi consensi di pubblico. '...

Amici della musica : a Foligno Concerto-racconto : Foligno All'indomani dei grandi successi di pubblico all'Auditorium San Domenico, gli Amici della musica di Foligno cambiano atmosfera e lo fanno con "Un viaggio d'inverno. Schubert l'ultimo anno", ...

Torna Radio Italia Live – Il Concerto 2018 : annunciata la data e la città dell’appuntamento estivo con la musica italiana : Torna anche quest'anno l'appuntamento dell'estate con la musica di Radio Italia nell'evento estivo Radio Italia Live - Il Concerto 2018. Le prime novità sul grande Concerto di Radio Italia sono state annunciate giovedì 1 marzo in diretta su Radio Italia - Solo musica Italiana dal direttore Mario Volanti e il sindaco Giuseppe Sala. Sarà proprio Milano la città che anche quest'anno ospiterà il grande Concerto targato Radio Italia. Radio ...

Salone del Libro 2018/ A Torino : il Concerto di John Cale alle Officine Grandi Riparazioni : La 31ª edizione del Salone del Libro di Torino si terrà al Lingotto dal 10 al 14 maggio 2018. Il direttore Nicola Lagioia ha annunciato gli ospiti che parteciperanno all'evento.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:21:00 GMT)

Il primo Concerto delle Spice Girl post reunion a un matrimonio? E che matrimonio : Ne sono trascorse di talent show , e dei casi spiacevoli di cronaca per Mel B, tornata alle cronache per colpa di un marito manesco , . Ne è passato di tempo da quegli N tentativi di farcela con la ...

“Addio Giorgio - questa volta è fatta”. Gemma Galgani ha trovato l’amore. Rivoluzione a Uomini e Donne : dopo 7 anni di tribolazioni del cuore - la dama di Torino ha trovato il suo ‘lui’. In studio sConcerto e sorpresa : “Ma come fa?…” : Ma quante pene d’amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che ...

Ospiti del Concerto per Pino Daniele a Napoli - da Biagio Antonacci a Claudio Baglioni ed Emma i primi nomi ufficiali : Ci saranno tanti amici e colleghi sul palco dello Stadio San Paolo il prossimo 7 giugno per il grande concerto per Pino Daniele, una maratona di musica dal vivo per ricordare attraverso le sue canzoni il bluesman partenopeo che ci ha lasciati improvvisamente nel gennaio di tre anni fa, stroncato da un attacco cardiaco. Prosegue l'organizzazione dell'evento-tributo che porterà la musica di Pino Daniele sul palco più popolare della sua Napoli, ...

Taranto - al via la raccolta fondi per il contro-Concertone del 1 maggio : i contributi di Agnelli - Marrone - Paci e Levante : Dopo un anno di stop per la concomitanza con le elezioni comunali, il Comitato Liberi e Pensanti vuole riportare a Taranto il concerto Uno maggio Libero e Pensante. E per farlo ha lanciato una campagna di crowdfunding, alla quale hanno già dato il sostegno molti artisti tra i quali Manuel Agnelli, Levante, Emma Marrone, Roy Paci e Brunori Sas. “I costi del concerto sono tanti e non possiamo sostenerli da soli – spiegano gli organizzatori ...

Colombo - Concerto con delitto/ Su Rete 4 il film con John Cassavetes (oggi - 26 febbraio 2018) : Colombo - Concerto con delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Peter Falk, John Cassavetes, James Olson, alla regia Nicholas Colasanto. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Dal G7 al Concerto di Vasco : al drone della polizia il “Roma Awards” : Dal G7 al concerto di Vasco: al drone della polizia il “Roma Awards” Nella motivazione è stato riconosciuto il suo impiego nell’antiterrorismo in occasione dei vertici internazionali del 2017 e di grandi eventi musicali Continua a leggere L'articolo Dal G7 al concerto di Vasco: al drone della polizia il “Roma Awards” sembra essere il primo su NewsGo.