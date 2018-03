Clima | il 24 Marzo torna l’Ora della Terra | a Roma una pedalata speciale

meteoweb.eu

(Di martedì 6 marzo 2018) Il 24, dalle ore 20.30 alle 21.30 si svolgerà l’11ª edizione dell’evento globale del Wwf ”Earth Hour 2018”, dedicato alla lotta al cambiamentotico. Una mobilitazione globale, che si fonda sul gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora. Per l’edizione 2018 l’Italia parteciperà con spegnimenti simbolici ed eventi previsti nelle principali città italiane e l’evento centrale per l’Italia si svolgerà a, sabato 24dove sarà organizzata unaper il”, aperta a tutte le più importanti realtà legate al mondobici e ai privati cittadini, che avrà come punto di partenza il monumento storico del Colosseo e come punto di arrivo la Basilica di San Pietro che per l’occasione spegneranno la loro illuminazione aderendo alla grande mobilitazione internazionale. Dalla prima ...