Ciclismo | Ronde van Drenthe 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

(Di martedì 6 marzo 2018) Domenica 11 marzo, in Olanda, laVanattirerà i migliori ciclisti e cicliste di tutto il mondo. Doppio appuntamento, dunque, con la corsa di un giorno, che prevede una prova femminile valida per il World e quella maschile di categoria 1.HC, che comunque potrebbe attirare dei discreti nomi al via. Per le donne, invece, attese tutte le big del circuito, per sfidarsi su un percorso sicuramente insidioso che prevede tratti in pavé e strappi per produrre selezione e spettacolo. Purtroppo, nessuna delle due corse sarà trasmessa in TV in Italia: il sito ufficiale della corsa prevede una diretta scritta, mediante la quale sarà possibile seguire l’andamento, senza però potersi gustare le immagini. Di seguito ildella giornata.VANDomenica 11 marzo Donne Partenza ore 10.45, arrivo dopo circa 4 ore Uomini Partenza ore 12.00, dopo circa 5 ...