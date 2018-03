Cibo e cancro | ecco quali sono i prodotti da scansare

Blastingnews

(Di martedì 6 marzo 2018) Nonostante non ci siano ancora delle prove certe sulla provenienza del, gli scienziati e gli studiosi hanno rilevato che la malattia potrebbe anche essere connessa al consumo di alcuni cibi per niente salutari per il corpo umano. A quanto pare una buona alimentazione, uno stile di vita sano e una corretta attività fisica potrebbe prevenire l'arrivo del. Secondo alcune ricerche, ci sarebbero alcuni cibi in grado di aumentare la massa tumorale nel corpo ed altriin grado invece di contrastare invece il male. Scopriamo dunquei cibi pericolosi per il. Gli alimenti incriminati Pare proprio che ci siano alcuniin grado di aiutare l'insorgere del. Tra questi alimenti troviamo in prima posizione lo zucchero bianco poi la carne lavorata come gli insaccati e salumi ed infine la carne rossa. A mettere in risalto l'influenza che ilha ...