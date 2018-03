Chiellini | ' Rinnovo? Alla Juve a a vita Kane tra i 2-3 migliori al mondo | ma passiamo

Juventus - Chiellini : 'Noi e il Napoli diversi - sarà lotta fino alla fine. Per il mio rinnovo è tutto fatto' : Soddisfatto Giorgio Chiellini, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "E' stata una vittoria importante - ha detto il difensore bianconero -, perché Bergamo è un campo difficile ...

Juventus - Chiellini : 'Il rinnovo arriverà a breve - nessuna sorpresa' : ROMA - Il futuro di Chiellini è ancora alla Juve . 'A breve rinnoveremo - dice il difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport 24 - non ci saranno sorprese. In dirittura? Sì, solo il momento per far riposare i dirigenti che ora sono impegnati nel mercato'. Tutto sulla Juve CAMPIONATO - In campionato ormai è una corsa ...

Juve - Chiellini annuncia il rinnovo : 'Nei prossimi mesi l'accordo' : Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco l'intervista al difensore italiano: 'A Napoli match importante. Quando serve riusciamo ad alzare il livello. A breve rinnovo il contratto. Nei prossimi mesi ci metteremo d'accordo'

Calciomercato Juventus/ News - Chiellini pronto il rinnovo fino al 2020 (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore centrale Giorgio Chiellini pare pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2020.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:26:00 GMT)

Chiellini in scadenza di contratto - tutto pronto per il rinnovo : i dettagli del nuovo contratto : Una Juventus senza Giorgio Chiellini è difficile da immaginare. Il difensore bianconero è diventato ormai una bandiera della ‘Vecchia Signora’. Il centrale toscano ha il contratto in scadenza a giugno 2018 ma per il prolungamento non ci saranno problemi. Tra le parti ci sarebbe già un accordo di massima. Chiellini è pronto a rinnovare fino al 2020, il giocatore si appresta quindi a chiudere la carriera alla Juventus come ...

Juventus - Chiellini : "La Champions non deve essere un'ossessione. Sul rinnovo..." : Chi meglio di Giorgio Chiellini , icona della Juventus e laureato in Management ed Economia, avrebbe potuto fare un punto della situazione in casa bianconera, dove non si è perso tempo in ...