Chiara Nasti | “Isola? Fumavano erba alcuni concorrenti | compreso Francesco Monte | ma ci

Chiara Nasti contro Striscia La Notizia : “Fate ridere” : Striscia e il servizio con Barbara d’Urso: Chiara Nasti replica su Instagram Dopo il tapiro consegnato a Barbara d’Urso da Striscia la Notizia, Chiara Nasti fortemente coinvolta in tutto ciò che è accaduto ha voluto dire la sua contro il tg satirico di Canale 5. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha avuto il tapiro da Valerio Staffelli in quanto non avrebbe fatto ciò che aveva promesso precedentemente ai suoi telespettatori. Barbara ...

Barbara d’Urso : ecco perché Chiara Nasti non è andata a Domenica Live : Striscia la notizia, tapiro a Barbara d’Urso: Isola dei Famosi, canna-gate e Chiara Nasti Ennesimo tapiro di Striscia la notizia a Barbara d’Urso. Questa volta la conduttrice napoletana è stata raggiunta da Valerio Staffelli per gli ultimi sviluppi del canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. In particolare, nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, […] L'articolo Barbara d’Urso: ecco perché Chiara ...

Tapiro a Barbara D'Urso - Striscia la Notizia : 'Perché non inviti Chiara Nasti?' : Barbara D'Urso aveva annunciato per la puntata di ieri di Domenica Live che avrebbe sottoposto Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti alla macchina della verità per confrontare le versioni delle due ex ...

Isola dei Famosi - ora Chiara Nasti rompe il silenzio su "cannagate" : Dopo settimane che non si fa altro che parlare del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi , ma soprattutto non si fa altro che tirare in ballo nuovi testimoni, ora a parlare è Chiara ...

Barbara D'Urso - nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia/ Tutta "colpa" di Chiara Nasti? : nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia per Barbara D'Urso. Tutta "colpa" dell'ospitata di Chiara Nasti saltata e dalle successive accuse della fashion blogger?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:45:00 GMT)

Chiara Nasti di nuovo contro Alessia Mancini prima de L’Isola : Alessia Mancini presa in giro da Chiara Nasti prima dell’Isola dei Famosi A distanza di un mese dal famoso scontro tra Chiara Nasti e Alessia Mancini avvenuto all’Isola, la bella fashion blogger è tornata parlare con cattiva ironia della sua nemica televisiva causa di un commento di un suo fan. Come potete vedere dallo screenshot che vi abbiamo allegato in fondo al paragrafo, un suo fan ha osato pronunciare il nome di Alessia sotto ...

“Una baldra***”. Bufera su Chiara Nasti. La naufraga fashion blogger è un fiume in piena. Basta una parola ed è caos totale. Quando la finiranno? : Se sull’Isola dei Famosi il caos regna sovrano, tra gli ex naufraghi la situazione non è migliore. Al di là del canna gate e delle polemiche scatenate intorno a Eva Henger e Francesco Monte, ultima quella innescata da Vladimir Luxuria che ha accusato Alessia Marcuzzi di aver insabbiato lo scandalo in nome dell’audience, ecco che torna prepotentemente alla ribalta Chiara Nasti che, in Honduras, aveva attaccato Alessia Mancini paragonandola ...

Chiara Nasti cambia idea su Alessia Mancini - ma fa una gaffe : Chiara Nasti risponde agli haters e parla di Alessia Mancini: la fashion blogger fa una gaffe Chiara Nasti si ritrova a difendersi da molte accuse sui social. Anche la giovane fashion blogger è stata travolta dalle accuse dopo l’Isola dei Famosi. L’ex naufraga fa una tremenda gaffe su Alessia Mancini. Un utente le ricorda una […] L'articolo Chiara Nasti cambia idea su Alessia Mancini, ma fa una gaffe proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live/ Anticipazioni : canna-gate cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità dalla d’Urso (4 marzo) : Domenica Live, Anticipazioni: canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018 cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità da Barbara d’Urso nella nuova puntata di oggi pomeriggio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Chiara NASTI/ Salta l'ospitata a Domenica Live - "Non posso più andarci - non si sa il perché" : CHIARA NASTI a Domenica Live: la giovane fashion blogger napoletana ha diCHIARAto che l'ospitata nel programma condotto da Barbara D'Urso è stata cancellata.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:35:00 GMT)

Barbara d’Urso non parlerà più del canna-gate? Il messaggio di Chiara Nasti : Domenica Live, perché è saltata l’ospitata di Chiara Nasti? Barbara d’Urso non parlerà più del canna-gate dell’Isola dei Famosi? Chiara Nasti è tornata a parlare della mancata ospitata da Barbara d’Urso a Domenica Live. Dopo l’audio mandato in onda da Striscia la notizia, la fashion blogger era pronta a difendersi nel salotto della conduttrice ma […] L'articolo Barbara d’Urso non parlerà più del ...

Chiara Nasti QUERELA STRISCIA LA NOTIZIA/ Droga all'Isola dei Famosi : "Sono in una brutta situazione" : CHIARA NASTI è finita nell'occhio del ciclone e non solo in tv ma anche sui social dove ha deciso di tenere il silenzio più assoluto, lo stesso ha fatto il fidanzato ma già si parla di crisi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:26:00 GMT)

Chiara Nasti querela Striscia la Notizia/ Droga all'Isola dei Famosi : è crisi con il fidanzato? : Chiara Nasti è finita nell'occhio del ciclone e non solo in tv ma anche sui social dove ha deciso di tenere il silenzio più assoluto, lo stesso ha fatto il fidanzato ma già si parla di crisi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:39:00 GMT)

“Non posso più andare da Barbara D’Urso”. Isola - Chiara Nasti ‘bandita’. Era tutto confermato per l’intervista della ex naufraga a Domenica Live - poi l’improvviso dietrofront : “Non è giusto…” : Chiara Nasti nell’occhio del ciclone. Non deve essere un momento facile per la blogger e influencer che si è ritirata spontaneamente dall’Isola dei Famosi per la troppa nostalgia del fidanzato a solo una settimana dal via. Nonostante sia andata via dall’Honduras in anticipo, è stata infatti comunque coinvolta nel cosiddetto canna-gate, lo scandalo droga all’Isola sollevato da Eva Henger, che ha accusato Francesco ...