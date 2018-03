Chi sono i big bocciati all'uninominale e ripescati con il proporzionale : sono tanti i big che hanno perso la sfida nei collegi uninominali, ma che entreranno in Parlamento grazie alla candidatura al proporzionale. A partire dai presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso che a Milano e Palermo hanno perso pesantemente la sfida dell'uninominale. Non è andata diversamente anche per noti esponenti del governo, che poi sono stati ripescati al proporzionale, grazie alla ...

Chi sono i big trombati all'uninominale e ripescati con il proporzionale : Tra i ripescati anche due esponenti del mondo Lgbt, Monica Cirinnà e Alessandro Zan e poi ancora Piero Fassino, Matteo Richetti, Luigi Zanda . Obiettivo fallito anche per il recordman di preferenze ...

Al Bano : 'Basta nozze - mi sono già sposato una volta. Ecco Chi è la donna della mia vita' : Nonostante non stiano più insieme, devono lavorare in giro per il mondo: 'Ovunque andiamo nel mondo la gente impazzisce per noi. Proseguiremo il tour in Germania a marzo, mi spiace solo che la tirino ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecChiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

“Il sesso mi ha quasi ucciso”. Le agghiaccianti parole di lei - 30 anni : una ragazza vittima di una malattia terribile e di cui in poChi sono a conoscenza. La sua (durissima) confessione : Un disturbo del quale la maggior parte delle persone ignora persino l’esistenza. E del quale spesso si parla con superficialità, alle volte anche in maniera scherzosa. Chi ne soffre, però, assicura che da ridere c’è davvero poco, anzi. Come Jace Downey, una trentenne originaria di Austin nel Texas, Stati Uniti, divenuta famosa in rete in queste ore per essersi esposta sui social raccontando la sua grave problematica: la ...

SILVIA TOFFANIN/ "Mi rassereno solo quando sono sicura di avere Chiara in testa la storia del mio ospite" : SILVIA TOFFANIN annuncia gli ospiti delle prossime puntate di Verissimo: da Carlo Cracco ad Emma passando per Fabio De Luigi e Patty Pravo. Appuntamento speciale sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:54:00 GMT)

Tottenham-Juventus - Alli : 'I gioChi non sono Chiusi' : E' uno dei protagonisti annunciati della gara di Wembley controlla Juventus; insieme a Kane, Dele Alli vuole conquistarsi la scena nella grande sfida degli ottavi di finale contro i bianconeri e ...

Al Bano : "Basta nozze - mi sono già sposato una volta. Ecco Chi è la donna della mia vita" : Il matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso "non s'ha da fare": è lo stesso cantante a mettere un punto sulla questione più volte sollevata dai media. La relazione...

Albano diChiarazione choc : "Anche io sono stato molestato sessualmente" : L'artista di Cellino San Marco si rivela sulle pagine di un noto settimanale e svela un particolare della sua vita.

Tirreno-Adriatico 2018 - le diChiarazioni della vigilia. Nibali : “Non conosco la mia condizione - omaggio a Scarponi”. Froome : “Sono contento” : Ormai è tutto pronto a Lido di Camaiore dove domani scatterà la Tirreno-Adriatico, corsa a tappe italiana con un parterre davvero stellare: la stagione del grande ciclismo inizia a tutti gli effetti. Tra i tanti big che si daranno battaglia nelle sette tappe in programma vanno sicuramente ricordati Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Chris Froome, Fabio Aru, Tom Dumoulin. Ci sono i vincitori di Giro, Tour e Vuelta, il tre volte Campione del Mondo, i ...

Silvio Berlusconi - un Bisignani brutale : 'Chi sono i fedelissimi che hanno fatto fuori il Cav' : Le chiama 'le zavorre del Cav'. Luigi Bisignani , sul Tempo , spiega chi e perché ha fatto perdere le elezioni a Silvio Berlusconi e il suo editoriale è una autentica bomba su Forza italia . Dito ...

Elezioni - Boccia (Confindustria) : ‘M5s sono democratici - non fanno paura’. MarChionne : ‘Abbiamo visto di peggio’ : Niente panico. Non c’è nessuna catastrofe economica in arrivo. Il M5S è “un partito democratico, non fa paura”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, commentando i risultati elettorali. “Salvini e Di Maio non li conosco, non mi spaventano”, ha aggiunto poco dopo dal Salone dell’Auto di Ginevra Sergio Marchionne. “Paura del M5S? Ne abbiamo passate di peggio”. “Un po’ era ...