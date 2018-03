Chi è Attilio Fontana | il presidente eletto della Lombardia

Milano. Attilio Fontana sChiaccia il renziano Giorgio Gori : Il Pirellone saluta Roberto Maroni e accoglie Attilio Fontana. Il neo Governatore della Lombardia schiaccia il renziano Giorgio Gori. Il

Emma Bonino - l'insulto a Matteo Salvini e Attilio Fontana : 'Chi parla di razza è razzista' : Ancora lei, ancora Emma Bonino che spara ad alzo zero contro la Lega e i suoi leader. Nel mirino ci sono ancora Attilio Fontana per la frase sulla razza bianca e, di conseguenza, anche Matteo Salvini ,...

Balle Spaziali - dalla razza bianca di Attilio Fontana ai 6000 SpelacChio di Beppe Sala. Su Loft Travaglio smonta 4 fake news : Attilio Fontana e la razza bianca: è vero che la Costituzione contiene elementi a discapito dell’affermazione del candidato leghista alla Regione Lombardia? Matteo Renzi e Carlo De Benedetti: è vero che non è successo nulla, che non sono passate tra loro informazioni privilegiate, che non c’è stato insider trading e che l’Ingegnere sapeva già tutto da agenzie e giornali sull’imminente decreto di riforma delle Banche ...

Attilio Fontana : 'Aler - affitti dimezzati per Chi ha sempre pagato' : La compartecipazione all'Irpef è la soluzione più immediata e costituirebbe uno stimolo per migliorare l'economia e il Pil della regione e creare quindi lavoro". II suo primo provvedimento da ...

ATTILIO FONTANA - FRASE RAZZISTA/ "A risChio razza bianca" : Giorgio Gori - "è un Salvini in cravatta" : ATTILIO FONTANA, bufera per FRASE RAZZISTA: 'Stop a migranti, razza bianca a rischio'. Poi si corregge: 'Un lapsus'. Elezioni regionali in Lombardia.

Lombardia - Attilio Fontana : "Stop ai migranti o razza bianca a risChio" | Poi la correzione : Il candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia a Radio Padania ha detto che "dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca deve continuare a esistere". Poi la correzione: "E' stato un lapsus". Ma le polemiche sono già scoppiate. La comunità ebraica romana: "Ignorante"

Attilio Fontana (Lega) : “Razza bianca è a risChio. Dobbiamo ribellarci”. Dopo Berlusconi a destra è gara di xenofobia : “Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: Dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate”. Silvio Berlusconi ci aveva provato ad andare oltre la Lega e Matteo Salvini sull’immigrazione. Ma il Carroccio ristabilisce subito le distanze. E lo fa con Attilio Fontana, il candidato governatore della Lega alla guida della regione ...