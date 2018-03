Champions | Psg-Real 1-2 | Ronaldo vola ai quarti | delusione Emery

gazzetta

: 3 - Tre degli ultimi quattro cartellini rossi per il PSG in Champions League sono stati ricevuti da Marco Verratti. Nervoso. - OptaPaolo : 3 - Tre degli ultimi quattro cartellini rossi per il PSG in Champions League sono stati ricevuti da Marco Verratti. Nervoso. - DiMarzio : #UCL | #RealMadrid e #Liverpool ai quarti: il verdetto della serata ?? - PremiumSportHD : #premiumsport Il ricordo di #Astori prima di #PsgRealMadrid. -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Non è ancora tempo per il Psg, è sempre tempo per ilMadrid, almeno in. L'anno scorso i parigini erano già aidopo l'andata, ma subirono una clamorosa "remuntada". Stavolta ...