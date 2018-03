Carlo Freccero | «Renzi | l’arrogante sconfitto che ha smarrito la bussola»

vanityfair

(Di martedì 6 marzo 2018) «Lega e Movimento 5 Stelle non hanno vinto le elezioni». Come no,? «Hanno vinto un referendum, che loro stessi hanno indetto su di loro». L’attacco è intrigante. Prosegua. «Di Maio e Salvini hanno usato parole d’ordine precise, icastiche, perentorie. Matematiche. Hanno invitato gli elettori a votare su una, due proposte. Sì o no». Quasi un linguaggio binario, come quello dei computer. «Non è un caso. Pensavamo di cambiare il mondo. Purtroppo i media hanno cambiato noi». In che modo? Grazie al web non lavoriamo più su visioni, tipo quelle proposte dalla sinistra, ma su obiettivi concerti, limitati, precisi, definiti». E quali sono stati gli obietti proposti? «La Lega ha tirato fuori la flat tax. I 5 Stelle il reddito di cittadinanza. Hanno elevato all’ennesima potenza una strada tracciata daquattro anni fa, con gli 80 euro». Ilche ora ha ...