Canne all' Isola | la rivelazione di Signorini | dà voce alla Nasti | chi ha visto fumare con

La voce di Carlot-ta accompagnata dall'organo a Canne per 'Sparrow' : Un live per organo a canne, synths e batteria, registrato nella suggestiva location della Basilica di Sant'Andrea di Vercelli. Questa performance dal vivo del brano Sparrow anticipa Murmure , il nuovo ...

“Il video con Monte che rulla”. Droga all’Isola - Alessia Marcuzzi demolita pubblicamente. Il modo in cui la conduttrice ha gestito l’affare “Canne” non convince e le conseguenze sono pesantissime. L’hanno “ridotta” così… : Martedì 27 febbraio è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Il pubblico ha deciso che Paola Di Benedetto ha finito il suo tempo in Honduras e deve tornare in Italia. Sarà contento Francesco Monte che aspetta la sua Paola a braccia aperte per provare a iniziare una relazione vera e propria dopo la scintilla scoccata sull’Isola. Monte meriterebbe di trovare una donna: dopo la batosta inflitta da Cecilia Rodriguez che al Grande ...

“È la fine?”. Catastrofe all’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginocchio il programma. Altro che le Canne di Monte - questa è una mazzata enorme per Alessia Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

“È la fine?”. Catastrofe all’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginocchio il programma. Altro che le Canne di Monte - questa è una mazzata enorme per Alessia Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania 16-4. Poker di Fondelli - tripletta per Cannella : Settebello sul velluto : Match poco probante, ma l’Italia è devastante nel primo incontro dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile: gli azzurri sommergono la Germania per 16-4, siglando quattro reti per parziale, e raggiungono in vetta alla classifica il Montenegro, che ha superato all’ultimo respiro la Russia. Domani sfida proprio con i montenegrini: in palio il primato provvisorio ed una seria ipoteca sul passaggio alla FInal Eight. Non c’è mai ...

Tisana alla Cannella : una bevanda dagli infiniti effetti benefici : La Tisana alla cannella è una bevanda dagli infiniti benefici, ideale da sorseggiare specie durante le fredde serate invernali. Anticoagulante naturale, migliora la circolazione sanguigna, combatte i dolori articolari, rafforza la memoria e la capacità cognitiva, placa gli impulsi legati alla fame nervosa, aumenta il senso di sazietà. Essa, inoltre, riduce il colesterolo cattivo, ha proprietà antibatteriche, antifungine, antisettiche, è indicata ...

Cannelle - ex valletta di Pippo Baudo a Sanremo : "Ora vivo coltivando olive" : 'Alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90 grazie alla pubblicità delle caramelle Morositas ero diventata il 'sogno proibito' degli italiani', inizia così la lunga intervista di Helena Viranin, in ...

Cannelle - ex valletta di Pippo Baudo a Sanremo : oggi campa coltivando olive : Ma poi il mondo dello spettacolo mi ha girato le spalle'. Lo sfogo arriva da Cannelle , che spiega: 'Forse proprio perché ho detto di no a tante persone importanti, ma non me ne pento. Non vorrei ...

“La gente quando vede mia madre…”. Mercedesz Henger dice tutto a Pomeriggio 5. Minacce di morte e tanta paura per il caso ‘Canne’ all’Isola dei Famosi : L’isola dei Famosi ha due concorrenti in meno. Francesco Monte si è ritirato ed Eva Henger è stata eliminata. I due ormai sono legati, ma a unirli non è nulla di buono. L’ex porno star ha accusato l’ex tronista di aver consumato marjiuana in Honduras e da quel momento si è scatenato il panico. A distanza di una settimana dalla bomba lanciata dall’ex naufraga, si continua a parlare della questione: molti nodi sono ...

“Canne all’Isola dei Famosi? Sì - o forse no”. Clamoroso - ennesimo colpo di scena sulla vicenda che vede coinvolto Francesco Monte. Quel dietrofront che cambia completamente la carte in tavola. Ve lo sareste aspettato? Noi decisamente no : Non si parla ormai d’altro all’Isola dei Famosi, reality show che dovrebbe iniziare a entrare finalmente nel vivo, con il solito format fatto di eliminazione, nomination, alleanze e tradimenti a sorpresa e che si è invece focalizzato esclusivamente sullo scandalo che ha visto come protagonista uno dei naufraghi più attesi, Francesco Monte. Fresco di separazione da Cecilia Rodriguez, ora legata a Ignazio Moser, il concorrente è ...

“Canne all’Isola dei Famosi? sì - o forse no”. Clamoroso - ennesimo colpo di scena sulla vicenda che vede coinvolto Francesco Monte. Quel dietrofront che cambia completamente la carte in tavola. Ve lo sareste aspettato? Noi decisamente no : Non si parla ormai d’altro all’Isola dei Famosi, reality show che dovrebbe iniziare a entrare finalmente nel vivo, con il solito format fatto di eliminazione, nomination, alleanze e tradimenti a sorpresa e che si è invece focalizzato esclusivamente sullo scandalo che ha visto come protagonista uno dei naufraghi più attesi, Francesco Monte. Fresco di separazione da Cecilia Rodriguez, ora legata a Ignazio Moser, il concorrente è ...