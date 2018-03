Camila Cabello ha svelato la data di uscita del video di “Never Be The Same”

Taylor Swift sceglie Camila Cabello e non solo per aprire i concerti del Reputation World Tour : Taylor Swift ha confermato che il suo Reputation Tour avrà come opening act gli spettacoli di due giovani colleghe, le cantanti Camila Cabello e Charli XCX. I nomi delle due popstar erano stati già annunciati in modo ufficioso da alcune radio americane nei giorni scorsi e i rumors si sono rivelati fondati. Per Victoria Cabello si tratta dell'ennesima consacrazione dopo l'addio ricco di polemiche alle Fifth Harmony e il conseguente successo ...

Camila Cabello : “OMG” è la sua ottava canzone a superare i 100 milioni di streaming su Spotify : Anche se ormai sono all’ordine del giorno, rimane impossibile abituarsi alla miriade di riconoscimenti e traguardi ottenuti da Camila Cabello in questi mesi. via GIPHY L’ultimo in ordine di tempo riguarda la canzone “OMG”, che ha superato i 100 milioni di ascolti in streaming su Spotify. Si tratta dell’ottavo brano della carriera solista di Camila Cabello a raggiungere questa cifra incredibile sulla famosa ...

Camila Cabello : la cantante spiega perché ha lasciato le Fifth Harmony nel documentario “Made in Miami” : Camila Cabello ha appena pubblicato su YouTube il documentario “Made In Miami”, in cui scorrono le immagini della cantante da piccola, della sua famiglia che racconta com’è arrivata negli Stati Uniti e l’avventura con le Fifth Harmony, fino alla decisione di seguire la carriera da solista. [arc id=”72dd8fde-dcaf-11e5-bffd-a4badb20dab5″] La strada di Camila e quella di Ally, Normani, Lauren e Dinah si sono ...

Arriva Made in Miami - il documentario su Camila Cabello : la carriera dagli esordi con le Fifth Harmony al successo da solista (video) : Si intitola Made in Miami, il documentario su Camila Cabello pubblicato il 27 febbraio sulla piattaforma Youtube. Dopo il rilascio di un curioso trailer, la cantante originaria di Cuba ha condiviso il documentario sulla sua vita e carriera artistica, dalle Fifth Harmony al nuovo progetto da solista. Made In Miami, infatti, metterà in mostra l'intera traiettoria della cantante di Havana fino ad oggi. Il documentario su Camila Cabello ...

Camila Cabello : durante il Never Be The Same Tour 2018 non canterà nessuna canzone delle Fifth Harmony : Il Never Be The Same Tour 2018 partirà ad aprile, ma Camila Cabello ha già le idee chiare per quanto riguarda la scaletta degli show. [arc id=”dc2092b2-c93d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Intervistata qualche settimana fa dal magazine inglese NME, la cantante ha risposto in maniera molto chiara quando le hanno chiesto se avesse intenzione di cantare durante i nuovi concerti anche le canzoni delle Fifth Harmony, sua ex band. “No, ...

Camila Cabello : la cantante ha svelato cosa bisogna fare per conquistarla : C’è una chiave per aprire il cuore di Camila Cabello! La star ha svelato qual è la mossa giusta per conquistarla: te lo raccontiamo nel video! [arc id=”5cfca3d2-fa69-49a3-9501-ba2df519bd7e”] Se vuoi vedere le foto della fuga d’amore di Camila Cabello e Matthew Hussey, ti basta cliccare qui. ph: getty images The post Camila Cabello: la cantante ha svelato cosa bisogna fare per conquistarla appeared first on News Mtv ...

Camila Cabello : il suo album “Camila” ha superato il MILIARDO di ascolti in streaming su Spotify : Camila Cabello ha appena raggiunto un nuovo incredibile traguardo grazie al suo primo album solista. “Camila” – uscito il 12 gennaio – ha superato l’incredibile cifra di 1 MILIARDO di ascolti in streaming su Spotify. Embed from Getty Images Pensa che solo la hit “Havana” è stata ascoltata 686 milioni di volte sulla celebre piattaforma streaming da settembre ad oggi. Che dire: congratulazioni ...

Taylor Swift : i fan sono convinti Camila Cabello aprirà i concerti del Reputation World Tour : Non è un mistero che Taylor Swift e Camila Cabello sono molto amiche. Ti ricordi la foto che aveva fatto impazzire Instagram della festa a sorpresa organizzata da Tay Tay per i 18 anni di Camila? Eccola qui sotto! there is nothing that feels better than love. nothing feels better than being in a room full of genuine, incredible people giving you so much love. thank you to everyone who came last night for making it so special for me!!!! I ...

Camila Cabello nuova icona del fascino latino : Il 2018 ha già eletto una delle sue reginette pop: si tratta di Camila Cabello, cantante cubana che ha appena pubblicato il suo debut album solista. Quest’ultimo si intitola semplicemente Camila e ha una copertina che trasuda fascino latino. Fino a un po’ di tempo fa cantava con le Fifth Harmony ma è con il lavoro da solista che anche il pubblico maschile l’ha scoperta. La giovane pop-star ha iniziato a essere anche molto ...

Charts : dietro Ed Sheeran e Camila Cabello spunta anche Alice Merton : Charts: dietro Ed Sheeran e Camila Cabello spunta anche Alice Merton Ed Sheeran e Camila Cabello continuano a dominare le classifiche europee e per il cantante inglese il primo posto è sia per la versione originale di "Perfect" che il duetto con Beyoncè che il mix fra questo duetto e quello

Download e airplay : Ed Sheeran padrone assoluto - tiene Camila Cabello : Download e airplay: Ed Sheeran padrone assoluto, tiene Camila Cabello Poche variazioni sul fronte delle classifiche: l'airplay europeo vede ancora Camila Cabello e il suo singolo d'esordio da solista "Havana" al comando, seguito da "Perfect" di Ed Sheeran, con l'inglese che comanda tutte le altre classifiche ovvero airplay dei pezzi