Calenda lancia la sfida : "Mi iscrivo al Pd" : L'annuncio del ministro (come al solito) su Twitter: "Non bisogna fare un altro partito malavorare per risollevare quello che c'è". Immediato l'apprezzamento di Gentiloni: "Grazie Carlo"

Roma - Gentiloni sceglie Rutelli e Calenda per lanciare la candidatura : Non è un caso che Paolo Gentiloni non abbia replicato alle accuse di Virginia Raggi. Il premier, accusato dal sindaco di Roma di non aiutare la città , prepara infatti un evento per venerdì prossimo. ...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano 'l'incompetenza orgogliosa di M5s' : Dunque l'invito del segretario agli elettori e' "non credete a chi dice che e' finito il tempo della politica e c'e' spazio solo per i tecnici. Se si vogliono cambiare le cose c'e' bisogno dell'...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano "l'incompetenza orgogliosa di M5s" : Mette in guardia contro l'improvvisazione dei 5 stelle e il centrodestra sempre uguale a se stesso. Invita gli elettori a non avere rancore ma speranza quando andranno alle urne il prossimo 4 marzo, scrollandosi di dosso la paura, la rassegnazione, e tirando fuori l'orgoglio. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha attaccato gli schieramenti rivali alle politiche e alle regionali nel suo intervento a Milano per sostenere il candidato alla ...

Milano - Renzi lancia la candidatura di Gori. Calenda : 'Non siamo rottamatori - ma costruttori' : 'Matteo, noi non siamo rottamatori, ma grandi costruttori e tu hai guidato questa spinta'. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a Milano all'evento Obiettivo Governo con il ...

Pier Carlo Padoan lancia la fase 2 della politica economica. Calenda plaude : si il cuore del programma Pd : "In transizione verso la prossima legislatura, occorre oggi l'ambizione di lanciare una vera e propria 'fase 2' della politica economica". Lo dice il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un intervento su il Sole 24 Ore nel quale commenta la proposta lanciata ieri dal titolare dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e dal segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, per un piano industriale per l'Italia delle competenze. "Negli ...

Roma bandiera della campagna Pd anti M5S : Gentiloni - Calenda e Delrio lanciano la sfida al punto debole dei 5 Stelle : Roberto Giachetti la dice fuori dai denti e tra gli applausi: "Negli ultimi 15 anni, le uniche amministrazioni che hanno fatto cose per Roma sono state quelle di Veltroni e Rutelli". Giachetti, il candidato Dem sconfitto da Virginia Raggi alle ultime amministrative, è il gran cerimoniere della 'Costituente per Roma', iniziativa al Tempio di Adriano, centralissima location nel cuore di uno degli unici due municipi vinti dal Pd: Roma ...