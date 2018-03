Calciomercato estivo 2018 | quando comincia e finisce? Tutte le date e il programma Si

oasport

: #SerieA, la Lega ha deciso: il #calciomercato estivo chiude il 18 agosto: rose complete prima dell'inizio del campi… - tuttosport : #SerieA, la Lega ha deciso: il #calciomercato estivo chiude il 18 agosto: rose complete prima dell'inizio del campi… - MatteoPedrosi : #Malagò: “Il #Calciomercato estivo terminerà il 18 agosto, mentre quello invernale il 19 gennaio”. Mia moglie ringr… - LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: UFFICIALE - Malagò: 'Il #calciomercato estivo finirà il giorno prima dell'inizio della #SerieA' -

(Di martedì 6 marzo 2018) Grande rivoluzione per il. Tutti gli appassionati erano abituati a trattative sotto l’ombrellone, a grandi affari in piena estate, al caldo afoso che faceva da contorno a cessioni e acquisti. Ieri la Lega di Serie A ha stravolto le abitudini di milioni di tifosi e ha cambiato radicalmente il calendario delche nelle prossime finestre (quella estiva dele quella invernale del 2019) non si svolgerà più secondo le consuete. Il, infatti, si aprirà come sempre il 1° giugno ma si concluderà il 18 agosto e non il 31 agosto come ormai da tempo immemore. Una scelta presa dal Commissario Giovanni Malagò: le squadre devono essere completate prima dell’inizio del campionato previsto per il 19 agosto. Non aveva infatti senso che alcuni incontri si disputassero con determinate formazioni e che poi potevano arrivare altri ...