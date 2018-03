Calcio | Champions League 2018 | i precedenti di Tottenham-Juventus Prima della gara

Calcio - Champions League 2018 : Tottenham-Juventus - bianconeri a Wembley per vincere! : L’impresa nel tempio del Calcio inglese. La Juventus sogna di vivere domani una grande notte a Wembley nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono praticamente obbligati a vincere contro il Tottenham, dopo il 2-2 dell’andata a Torino, se vogliono proseguire il loro cammino in Europa. I primi 90 minuti hanno lasciato alla squadra di Allegri un grande amaro in bocca, perchè la Juventus si è trovata avanti ...

Juventus - antiCalcio ed ‘aiutino’ : così non si vince il campionato - figuriamoci la Champions : Troppo brutta per essere vera. Anzi, ormai è l’abitudine. Vittoria più immeritata che mai per la Juventus che ottiene tre punti nella gara di campionato contro la Lazio, in attesa della gara di campionato del Napoli contro la Roma la squadra di Allegri si porta ad un punto dalla vetta. La partita era indirizzata sullo 0-0, partita brutta da entrambe le squadre e pareggio che era il risultato giusto, poi la magia di Dybala nel finale che ha ...

Calcio - niente VAR per la Champions League 2018. Aleksander Ceferin : “Nessuno sa come funziona” : Il Var non verrà utilizzando durante la prossima Champions League. A bocciare la moviola in campo è stato direttamente Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA: “Nessuno ancora sa esattamente come funziona. C’è ancora molta confusione“. Il numero 1 della Federazione Europea vorrebbe più rassicurazioni sul valore della tecnologia e ha indicato il Mondiale come test cruciale per future scelte: “Io non sono affatto ...

Champions League - cade anche la Roma : Calcio italiano con poca personalità e autostima : Champions League, cade anche la Roma: calcio italiano con poca personalità e autostima Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Champions League- Una sconfitta che non complica in modo esagerato il passaggio del turno, ma che evidenzia ancora diverse lacune del calcio italiano. 2-1 secco da parte dello Shakhtar e qualificazione da decidere nel match di ritorno ...

Calcio - Champions League 2018 : la Roma va avanti - poi crolla. Lo Shakhtar rimonta e fa 2-1 : Non è andata come la Roma si aspettava, ma il 2-1 finale sta tutto sommato bene ai giallorossi. Il risultato lascia tutto aperto in vista del ritorno, ma il passivo poteva essere peggiore. Il gol del solito Under aveva illuso nel primo tempo: la squadra di Eusebio Di Francesco si è letteralmente sciolta nella ripresa, facendosi riprendere e superare dallo Shakhtar, che proprio allo scadere è andato vicinissimo al terzo gol. Una Roma tanto sicura ...

Calcio - Champions League 2018 : Roma nel gelo d’Ucraina per blindare il pass per i quarti - ma lo Shakhtar è un osso duro : Un girone concluso in vetta contro ogni pronostico, un feeling ritrovato con la vittoria dopo un periodo buio, un nuovo talento in rampa di lancio per dare linfa a un sogno. La Roma si accinge ad affrontare domani sera, mercoledì 21 febbraio, lo Shakhtar Donetsk alle 20.45 al Metalist Stadium di Kharkiv nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, ...

Calciomercato Inter - a giugno via alla rivoluzione : quattro nomi per rinascere - ma serve la Champions! : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa dalla trasferta insidiosa a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è quello di ritrovare la continuità perduta dando seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Spalletti dovrà fare i conti con le possibili assenze di Icardi e Perisic, che comunque proveranno fino alla fine ad essere a disposizione. I tre punti sono quasi d’obbligo per i nerazzurri ...

Calcio - Champions League 2018 : che rimonta del Real Madrid sul PSG. Il Liverpool ne fa 5 al Porto : Serata spettacolare e piena di gol la seconda per quanto riguarda gli ottavi di andata per la Champions League. In scena, come di consueto, due incontri: un totale di nove reti messe a segno, media altissima. Il Real Madrid vince di rimonta nel big match con il PSG e mette (quasi) in cassaforte il passaggio del turno. Mostruoso il Liverpool in casa del Porto. Al Santiago Bernabeu si sfidavano due delle squadre favorite in chiave vittoria finale. ...

Calcio - Champions League 2018 : c’è il Tottenham sulla strada della Juventus. Tabù inglese da sfatare per rincorrere il sogno Kiev : sfatare il Tabù inglese e andare a caccia di un sogno. La Juventus si accinge stasera, martedì 13 febbraio, ad affrontare l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018 contro il Tottenham con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi all’Allianz Stadium e di dover porre una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla prima partita, per non ritrovarsi ad inseguire un risultato complesso nel ...

Calcio - Champions League 2018 : il Tottenham ai raggi X. Un attacco stellare e una squadra finalmente matura i pericoli principali della Juve : Il Tottenham sarà l’avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. La squadra inglese, allenata da Mauricio Pochettino, ha vinto il proprio girone di qualificazione superando in classifica il Real Madrid, battuto in casa e costretto all’1-1 casalingo al Santiago Bernabeu. Gli spurs, dopo alcuni anni in cui in patria hanno fatto benissimo, con due secondi posti consecutivi in Premier League alle spalle della ...

Trezeguet : 'La Juve sa cosa serve per la Champions. Scudetto? Sfida col Napoli fa bene al Calcio italiano' : Un cammino fin qui straordinario in campionato a braccetto con il Napoli, adesso per la Juventus è nuovamente tempo di pensare alla Champions League. Gara di andata degli ottavi di finale contro il ...

Jonathan Silva alla Roma / Calciomercato : il terzino non potrà giocare in Champions : Jonathan Silva alla Roma, Calciomercato: preso il terzino argentino, atteso in Italia per visite e firma. Il direttore sportivo giallorosso si è assicurato il calciatore dello Sporting(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:29:00 GMT)

Champions League ed Europei 2020 : il Calcio che conta diventa un affare tra Sky e Rai : Champions League Si registrano importanti cambiamenti nella partita dei diritti tv. Se è vero che i Mondiali in Russia si vedranno sui canali Mediaset, dalla prossima stagione il calcio europeo, tra coppe e tornei per nazionali, sarà un affare tra Sky e Rai. La pay tv, oltre ad essersi assicurata la Champions League, trasmetterà interamente anche gli Europei 2020. E la tv di Stato, che si conferma in prima linea per le partite dell’Italia, ...

Calcio - la Champions League torna sulla Rai! Una partita in chiaro a settimana dal 2018-2019 : spazio alle italiane : La Champions League di Calcio tornerà sui canali Rai a partire dalla stagione 2018-2019. Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, oggi è arrivata l’ufficialità. La tv pubblica trasmetterà in chiaro un incontro per turno della massima competizione continentale: sarà la miglior partita delle squadre italiane impegnate il mercoledì sera. L’accordo raggiunto con Sky, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di ...