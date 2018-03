Buffon : 'Futuro? Riflessioni già fatte' : 'Le Riflessioni sul mio futuro sono già state fatte, le mie combaciano con quelle del presidente'. Buffon torna sull'annosa questione del suo ritiro rimandando alla fine dell'anno, all'incontro con ...

Tottenham-Juventus - Buffon commosso : il ricordo di Astori ed il futuro : Tottenham-Juventus si avvicina la fondamentale gara di valida per gli ottavi di Champions League, la squadra di Allegri chiamata all’impresa per superare il turno. In conferenza stampa il portiere Buffon che commosso ha ricordato anche Astori: “Scenderemo in campo anche per Davide Astori, per capire una volta in più la fortuna che abbiamo ad averlo conosciuto e a poter essere qui oggi per ricordarlo”, ha detto a Premium. ...

Juventus - Champions-Buffon : il bivio Tottenham tra presente e futuro : Gigi Buffon, 40 anni. Getty L'uomo ha scritto una lettera apertissima per la tragedia che ha colpito Davide Astori, il capitano accolse con un bacio Matuidi, il giocatore è convinto che 'smettere o ...

Juventus-Buffon, incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham: si va verso il rinnovo Juventus-Buffon- L'attesissimo incontro tra Buffon e la Juventus, per discutere del futuro del numero uno bianconero, potrebbe concretizzarsi dopo il match di Champions League contro il Tottenham. Questo è ciò che riporta ...

Lazio - Tare : 'de Vrij - Milinkovic - Buffon - futuro di Inzaghi : tutti i retroscena' : Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è ...

Juventus - Marotta glissa sul futuro di Buffon : 'Ne parlerà con Agnelli' : Buffon ? Del suo futuro parlerà con Agnelli ". Così B eppe Marotta, amministratore delegato della Juventus , ha dribblato le domande sul futuro del portiere. Presente alla consegna del premio "...

Juventus - novità incredibili sul futuro del portiere Buffon : la situazione : La Juventus si prepara per la difficile trasferta di campionato contro la Lazio, passo fondamentale per la lotta salvezza. Ma a tenere banco è anche il mercato ed in particolar modo il futuro del portiere Buffon, nelle ultime ore importanti novità ed aggiornamenti da parte Silvano Martina, agente del portiere della Juventus, a Rmc Sport: “Il tempo dirà come si sente. Deve essere lui, e solo lui, a decidere. Se continua è perché vuole fare ...

Juventus - procuratore di Buffon : "Il futuro di Gigi? Ancora è presto" : Con il Tottenham un errore che poteva commettere anche da giovane e tutti subito a sparare sentenze, soprattutto sui social ', come riporta La Gazzetta dello Sport .

Caso Buffon - parla l’agente Martina : “il futuro alla Juve e la Nazionale - la situazione” : Il Caso Buffon, tra rinnovo e Nazionale, sta tenendo banco in questi concitati giorni del nuovo ciclo dell’Italia targata Di Biagio. Oggi l’agente del calciatore ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ delle intenzioni del portiere bianconero: “Non è cambiato niente da novembre. Gigi ha sempre dichiarato che se la Nazionale lo chiamava avrebbe risposto presente. Questo è un passaggio importante per ...

ITALIA - Buffon/ "Gioco le amichevoli con la Nazionale - la scelta sul futuro la comunicherò al momento giusto" : ITALIA, BUFFON: il capitano della Juventus svela il motivo del suo ritorno in Nazionale per le due amichevoli che si giocheranno nel mese di marzo contro Inghilterra e Argentina.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:11:00 GMT)

Futuro Buffon - Di Natale : 'Può fare quello che vuole - anche il Presidente della Repubblica' : Antonio Di Natale , ex attaccante di Empoli e Udinese , parla a RMC Sport di Gigi Buffon , indeciso se ritirarsi o meno: 'Un altro anno può farlo, fisicamente sta bene. E' il migliore del mondo, poi appena smetterà può fare quello che vuole, anche il Presidente della Repubblica: è uno serio, può aiutare l'Italia in qualsiasi modo'.

Marotta - futuro Buffon? Deciderà lui : ROMA, 13 FEB - "La cosa più importante è averlo ritrovato per questo scorcio di stagione decisivo". A pochi minuti dall'Inizio della sfida di Champions al Tottenham, il direttore generale della ...

Calciomercato Juventus - Marotta svela tutto : “Kane? Ecco cosa dico. Sul futuro di Buffon…” : Calciomercato Juventus – Nell’immediato pre-partita dell’importantissima sfida con il Tottenham, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Ecco le sue dichiarazioni: “Adesso ci sono due partite secche in cui ci giochiamo il passaggio del turno. È importante giocare con intelligenza, il Tottenham è un avversario ...

Juve - Marotta : 'Non possiamo permetterci Kane. Sul futuro di Buffon...' : Beppe Marotta , amministratore delegato della Juventus , ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Tottenham: 'Adesso ci sono due partite secche in cui ci giochiamo il passaggio del turno. È importante giocare con intelligenza, il Tottenham è un avversario ...