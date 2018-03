: Non ho paura del voto di domenica. Ho paura del voto di lunedì, quando riapriranno le Borse. - vittoriozucconi : Non ho paura del voto di domenica. Ho paura del voto di lunedì, quando riapriranno le Borse. - CybFeed : #Borse Ue non temono esito voto, Mib +1% - gaiabvaglini : Struzzi uccisi per le borse di Hermes e Prada. NON GUARDATE QUESTO VIDEO SE SIETE DELICATI DI STOMACO. È... -

Leeuropee aprono in rialzo,sulla scia della chiusura positiva di Wall Street e con gli investitori che nonun'eventuale crisi sul fronte commerciale per la vicenda dei dazi degli Usa. Fin da ieri l'Europa non ha risentito dell'delper le elezioni politiche in Italia. Tra le migliori performance in apertura, Piazza Affari,con il Mib che guadagna quasi l'1% a 22.012 punti. Francoforte sale dell'1,14% in vista della formazione del nuovo governo. Londra avanza dello 0,88%, Parigi dello 0,65%.(Di martedì 6 marzo 2018)