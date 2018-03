Borse in rialzo | a Milano corre Tim e frena Saipem

Le Borse europee aprono tutte in netto rialzo dopo voto in Italia : Roma, 6 mar. , askanews, A due giorni dal voto per le elezioni in Italia, le borse europee mostrano di aver voltato pagina aprirendo tutte in rialzo. Francoforte guadagna l'1,18%, mentre Parigi si ...

Borse in rialzo - solo Milano in rosso con Mediaset ko. Spread sotto 140 : Piazza Affari la peggiore in avvio. Parigi in parità, Francoforte tiene dopo l'ok Spd alla Grande Coalizione. Euro torna a rafforzarsi sopra 1,23 dollari ...

Le Borse davanti al voto italiano. Euro in lieve rialzo : L'Euro assorbe senza troppe tensioni l'esito del voto italiano, che vede la forte affermazione di M5S e Lega in uno scenario in cui nessuno ha la maggioranza per governare.Dopo un po' di nervosismo in nottata, con la moneta unica che ha virato al ribasso in scia alle prime proiezioni di voto, cedendo lo 0,1% a 1,2308, l'Euro ha recuperato terreno e ora tratta sul mercato spot di Tokyo a 1,2319 sul dollaro, in rialzo dello 0,2%, forte anche del ...

Borse a due velocità : in 3 anni Europa giù del 5% ma Usa in rialzo del 28% : Quanto all'energia, due decenni di ricerca populista del consenso e di costosi pasticci lasciano a industrie e consumatori tedeschi bollette tra le più alte del mondo. L'auto, come abbiamo visto, non ...

Borse europee in rialzo - Dalio è ormai l'unico a puntare contro : Liveblog in corso: gli aggiornamenti sono automatici Daniele Chicca 27 febbraio 2018 13:02 I paesi del gruppo del G20 registreranno una crescita dell'economia pari al 3,4% quest'anno in media e del 3,...

Borse europee chiudono in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Le principali Borse europee chiudono la giornata con il segno più, confermando la buona intonazione della giornata. Piazza Affari rimane fanalino di coda anche se archivia dalla parte degli acquisti. ...

Borse in rialzo - Wall Street ancora positiva. Spread stabile a 140 punti : Il leading indicator del Giappone, indice anticipatore dello stato di salute dell'economia nipponica, scende a dicembre a 107,4 punti rispetto ai 108,2 di novembre e rivisto a l ribasso rispetto alla ...

Borse Europa in rialzo a metà seduta - occhi su banche centrali : L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta oggi con l'attenzione degli investitori che si sposta gradatamente dalle trimestrali alle mosse delle banche centrali e alla politica, con il voto in Italia domenica.

Partenza in deciso rialzo per le Borse europee su Wall Street : Roma, 26 feb. , askanews, Avvio di settimana in deciso rialzo per le borse europee, trainate dalla buona performance di Wall Street venerdì scorso. Francoforte guadagna lo 0,87%, mentre Parigi si ...

Borse asiatiche in rialzo : Continuano gli acquisti sulle principali Borse asiatiche, sulla scia della buona performance messa in atto da Wall Street, nella seduta di venerdì. A Tokyo l'indice Nikkei ha archiviato le ...

Borse impensierite da rialzo tassi Fed. Corrono A2A e Tenaris : Dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria sono emerse previsioni più positive per l'economia a stelle e strisce, rafforzando così l'attesa di nuovi rialzi dei tassi di interesse nel ...

Borse - Shanghai apre in rialzo a +1 - 20% : 03.58 Le Borse cinesi tornano agli scambi dopo la lunga pausa del Capodanno lunare segnando buoni guadagni. L'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dell' 1,20%, a 3.237,57 punti, mentre quello di Shenzhen sale dell'1,02%, a quota 1.756,87.

Borse europee deboli - a Milano in rialzo Poste e Creval : Oggi riflettori sono puntati sulla riunione dell'Ecofin a Bruxelles, mentre il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, incontra il commissario Ue al bilancio, Guenther Oettinger. Dalla Germania ...

Euro rallenta e Borse europee confermano rialzo - Milano +1 - 34% : Arriva a 99,9 punti l'indice di fiducia rilasciato dalla Università del Michigan che misura il sentiment verso l'economia. Era a 95,7 nella precedente rilevazione ed era atteso in calo. Tra le blue ...