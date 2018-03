Borsa | Milano giu' con voto | sotto pressione Mediaset e banche

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 83% - : ANSA, - Milano , 6 MAR - Piazza Affari avvia la seduta in positivo e archivia la fase dell'esito delle elezioni politiche. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,83% a 22.000 punti. Tutte le notizie di ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e l'incognita dopo il voto (6 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news . Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:38:00 GMT)

Elezioni 4 marzo - Borsa di Milano sotto pressione. Ma niente panico : Banche in affano a Piazza Affari. Ma il voto non disorienta i listini europei e Milano limita i danni

Borsa - Milano soffre dopo il voto : Gli altri mercati di Eurolandia, invece, sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania, cosa che permetterà alla prima economia europea ...

Borsa - Milano chiude in moderato ribasso : -0 - 42% : L'indice Ftse Mib contiene i danni all'indomani delle elezioni - dalle quali non è emersa una chiara maggioranza di governo - Ad accusare il colpo, per quanto ammorbidito in giornata, è la Borsa di ...