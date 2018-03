Borsa di Tokyo in rialzo grazie a yen debole

Borsa : Asia chiude in rialzo - corre Tokyo : ANSA, - MILANO, 6 MAR - Le Borse Asiatiche archiviano la seduta con il segno positivo, in scia con la chiusura positiva di Wall Street e con i futures sui listini europei in rialzo. Gli investitori ...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : l'indice Nikkei guadagna l'1 - 79% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, che recupera dai minimi in cinque mesi mentre si attenuano i timori per l'inasprirsi delle ripercussioni commerciali dopo l'imposizione dei dazi ...

Calo yen favorisce la Borsa di Tokyo che chiude in forte rialzo : Roma, 6 mar. , askanews, La borsa di Tokyo chiude la seduta in forte rialzo, sostenuta dal Calo dello yen sul dollaro che spinge in avanti le esportazioni. Il Nikkei ha terminato gli scambi ...

Borsa Tokyo apre positiva : Nikkei +1 - 65% : 2.39 La Borsa di Tokyo recupera dai minimi in 5 mesi, in scia alla ripresa degli indici azionari a Wall Street e all'attenuazione dei timori sui principali mercati europei dopo il risultato elettorale in Italia. L'indice Nikkei avanza dell'1,65%, a quota 21.390,20, guadagnando 348 punti. Sul fronte dei cambi lo yen arresta la fase di apprezzamentosul dollaro, assestandosi a quota 106,20, e sull'euro a un valore di 131,10.

La Borsa di Tokyo chiude in calo - deboli gli altri listini : Roma, 5 mar. , askanews, Seduta all'insegna della debolezza sulle borse asiatiche. L'azionario di Tokyo archivia le contrattazioni con l'indice Nikkei che lascia sul terreno lo 0,66%. Tra le peggiori ...

Trump annuncia dazi alluminio e acciaio in tutto il mondo - Borsa Tokyo scivola -2 - 50% : Tonfo dell'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che ha chiuso la giornata di contrattazioni scivolando del 2,50%, a 21.181,64 punti.

Asia - la Borsa di Tokyo chiude in ribasso. Pesa lo yen : Teleborsa, - Finale negativo per la borsa di Tokyo su cui ha Pesato l'apprezzamento dello yen che ha penalizzato i titoli legati all'export. Da segnalare anche la chiusura in ribasso della piazza di ...

Borsa Tokyo negativa - Nikkei a -1 - 56% : 8.10 Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, penalizzata dall'apprezzamento dello yen su dollaro ed euro. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha ceduto 343 punti, pari a -1,56%, ed è sceso a 21.724,47 punti. Pressoché identico l'andamento dell'indice allargato Topix, che ha lasciato sul terreno 28,04 punti, pari a -1,59%, a quota 1.740,20. Dollaro ed euro scambiati rispettivamente a 106,77 e 130,15 yen,

