Bloccato in auto | panico e malore mortale

Tragico schianto lungo la E45 - muore conducente di un'auto : traffico Bloccato : Incidente mortale lungo la E45 nel pomeriggio di sabato 3 marzo, a Perugia. Secondo quanto comunicato da Anas ' a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 76,000 - in direzione di Orte -...

Allerta Burian : Bloccato per 6 ore in auto - salvato da Cc Forestali : Il Burian, ondata di gelo siberiano che sta paralizzando l’Italia e l’Europa intera, sta causando disagi e incidenti. opo essere finito in un piccolo fosso a lato della strada resa impraticabile dalle fitte nevicate, un uomo è rimasto isolato per sei ore in un veicolo in via Baiana a Polverigi. Lo hanno soccorso nel pomeriggio i Carabinieri Forestali. Altre due persone sono state soccorse ad Ancona e Osimo con le auto in ...

Lesmo - maxitamponamento sulla Sp7 con cinque auto : traffico Bloccato : maxitamponamento a Lesmo sulla Sp7, coinvolte cinque auto. traffico bloccato. Il conducente di un'auto in codice giallo all'ospedale di Vimercate Il traffico va in tilt a Lesmo a causa di un maxi ...

Roma - incidente sul Gra - auto in fiamme : quattro veicoli coinvolti - traffico Bloccato : Grave incidente stradale questa mattina sul Raccordo: quattro le auto coinvolte, un veicolo in fiamme in galleria tra Casal del Marmo e Trionfale. Anas comunica che il traffico è provvisoriamente ...

Macerata - spara da un'auto agli immigrati : 6 feriti. Bloccato l'uomo - è Luca Traini - ex candidato Lega. Faceva il saluto fascista. Vendetta per Pamela? : Macerata - sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...

Macerata - spara da un'auto agli immigrati : 6 feriti. Bloccato l'uomo - faceva il saluto fascista. Vendetta per Pamela? : Macerata - sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...

Macerata - spari da un'auto - almeno 6 immigrati feriti : l'uomo è stato Bloccato. Vendetta per Pamela? : Macerata - Sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : Bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - spari da auto in corsa : 6 immigrati feriti. Una vendetta per l'omicidio di Pamela Bloccato un uomo avvolto nel tricolore Video : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : Bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : Bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata...

Macerata - spari da un'auto - almeno 6 immigrati feriti : l'uomo è stato Bloccato. Il sindaco "Restate in casa" : Macerata - Sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...

Macerata - spari da un'auto in centro - almeno 6 immigrati feriti : l'uomo è stato Bloccato : Macerata - Sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...

Paura in Tangenziale : auto in fiamme sotto la galleria - traffico Bloccato : Paura sulla Tangenziale di Napoli dove, questa mattina, un'autovettura ha preso fuoco mentre percorreva la galleria 'Vomero', verso la direzione Capodichino. L'incidente è...