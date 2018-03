Bitcoin | tra 10 anni sarà più facilmente a $100 che a $100 000

Bitcoin & CO./ La forza della blockchain e la resa delle banche centrali : Le criptovalute continuano a essere guardate con sospetto dalle autorità finanziarie, ma a essere apprezzate da un numero crescente di cittadini. GIANFRANCO D'ATRI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:06:00 GMT)FINANZA/ Il vero valore del BITCOIN e delle criptovaluteBITCOIN/ Il segreto del successo sta tutto nel cervello, di L. Dornetti

Trading online criptovalute - truffe Bitcoin spopolano sul web : Nonostante il Bitcoin sia attualmente lontano dai massimi storici sopra quota 19 mila contro il dollaro americano, le truffe sulla criptovaluta più capitalizzata continuano purtroppo a spopolare sul web. In particolare, i rischi di incappare in una truffa sul Bitcoin sono più alti di quanto si possa pensare anche perché i metodi e le tecniche per raggirare ignari trader in criptovalute sono tanti. truffe criptovalute con i falsi exchange e con ...

Perché la bolla dei tulipani c'entra ben poco con quella dei Bitcoin : Quando si parla di bolla per i bitcoin si fa spesso riferimento alla Tulipomania del Seicento. Ma le cose sono un po' diverse

Perché la bolla dei tulipani c’entra ben poco con quella dei Bitcoin : Un dipinto satirico sulla Tulipomania di Jan Brueghel il Giovane (Pubblico dominio, via Wikimedia Commons) L’andamento del prezzo dei bitcoin, e delle criptovalute in genere, secondo alcuni è paragobabile a una bolla speculativa, nelle quali il prezzo di un bene diventa molto superiore al suo valore intrinseco. Questo andamento non è sostenibile e prima o poi la bolla scoppia, facendo precipitare il prezzo. Quando si parla dei bitcoin in ...

Estrarre o Produrre un Bitcoin costa circa 20.000 Euro : Estrarre un Bitcoin Conviene? Quando costa Minare un Bitcoin ad oggi? Vale la pena Minare un Bitcoin per guadagnarci? Costo mining Bitcoin Quanto costa Produrre un Bitcoin a Febbraio 2018? Con il Bitcoin oltre i 20.000 dollari in molti si sono leccati i baffi a fare il mining ma dovete sapere che allo stato attuale, […]

Bitcoin è una bolla? 7 rischi del BTC da non trascurare secondo tre agenzie europee : La cronaca delle ultime settimane è piana di esempi di questo tipo e puntualmente ogni qualvolta si è verificato un attacco da parte degli hacker il prezzo del Bitcoin è crollato. Proprio in ...

Bloccare gli script web che minano Bitcoin a vostra insaputa : Di recente non si fa che parlare di criptovalute, Bitcoin e affini. Le criptovalute, come i più informati fra i nostri lettori sapranno, già possono essere create utilizzando capacità di calcolo (in gergo questa operazione si chiama mining). Alcuni sviluppatori hanno pensato che sfruttare il calcolo distribuito poteva essere un ottimo modo di avere una grandissima capacità da destinare al mining. Tanta capacità di calcolo significa tanta ...

Bitcoin sempre più giù - capolino sotto 8.000 dollari poi ritraccia : Roma, 2 feb. , askanews, Bitcoin sempre più giù. Il moltiplicarsi di sviluppi che raffreddano gli animi degli investitori ha accompagnato la più nota delle criptovalute fin sotto quota 8 mila dollari, ...

Bitcoin - tracollo dopo le performance da record : allarme bolla speculativa : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, durante il convegno organizzato da Enel Foundation e Aifi - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt: '...

Gli hacker hanno usato gli spettatori di YouTube per estrarre Bitcoin : Alcuni hacker si sono serviti degli spettatori di YouTube per generare criptovalute a loro insaputa, facendo scattare gli antivirus e sfruttando le risorse dei loro pc. A rivelarlo è la società di sicurezza informatica Trend Micro, che in un post sul suo blog ha denunciato un incremento del 285% nel numero di minatori che utilizzano Coinhive, software per estrarre la criptomoneta Monero, alternativa al Bitcoin. Gli aggressori ...

Bitcoin sarà nuova moneta europea : sondaggio BCE e #AskDraghi occasione di trading? : Crollo del Bitcoin o peggio ancora grande bolla del BTC? Niente affatto perchè per molti europei la criptovaluta più famosa al mondo, al di là di quelle che possono essere le oscillazioni nel breve termine (il prezzo del Bitcoin oggi , ad esempio, è in rialzo dopo la flessione di ieri), è destinata ad imporsi come una vera e ...

Bitcoin & co : dietro i balzi stellari e i tracolli c'è il deserto delle regole : MILANO - Rialzi stellari, tracolli improvvisi, valute sconosciute che valgono quanto aziende da migliaia di dipendenti, startup misteriose protagoniste di raccolte milionarie. L'altra faccia del luna ...

Bitcoin - premio Nobel Shiller : potrà esistere anche tra 100 anni - ma alla fine collasserà : Il Bitcoin potrà durare anche altri 100 anni, ma probabilmente è destinato al "collasso totale". Lo ha detto, in un'intervista rilasciata alla Cnbc, il premio Nobel per l'economia Robert Shiller.

La guerra della Cina alle criptovalute fa ancora strage di Bitcoin e Ethereum : (Teleborsa) - Il Bitcoin continua a perdere terreno dopo che il numero due della Banca Centrale cinese ha dichiarato guerra alla moneta virtuale ed agli scambi non regolamentati. La cosiddetta ...