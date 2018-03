Bimbo di 17 mesi morto dopo dimissioni da ospedale | indagati due medici - Sardiniapost it

Palermo - Bimbo di 14 mesi muore di meningite/ La tragedia nell’Ospedale dei Bambini : Palermo, bimbo di 14 mesi muore di meningite: la tragedia nell’Ospedale dei Bambini. Una meningite fulminante ha ucciso un bimbo di un anno e due mesi nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:51:00 GMT)

Bimbo di 14 mesi muore di meningite - tragedia a Palermo : sotto controllo anche la sorella : Un Bimbo di soli 14 mesi è morto ieri all'Ospedale dei Bambini di Palermo per un caso di meningite. Il piccolo Giuseppe, questo il nome del Bimbo, era stato portato di corsa in...

Padre getta alcool nel camino - Bimbo di tre mesi va a fuoco : Firenze, 28 febbraio 2018 - Il bambino di appena tre mesi vittima del terribile incidete è ricoverarto in rianimazione all’ospedale Meyer di Firenze. Sembra che il camino sia stato ravvivato dal Padre del neonato con dell'alcool, la fiamma ha fatto esplodere la bottiglia contente il liquidido e il fuoco ha centrato l'ovetto dove si trovava il neonato. Il tragico incidente è avvenuto in una villa in via della Chiusa, in frazione di Calenzano. La ...

Annega Bimbo di 6 mesi : 'Volevo solo fare l'amore con sua madre - ci infastidiva' : Quella che vi stiamo per raccontare è un'altra di quelle notizie alle quali si stenta a credere e di cui non vorremmo mai e poi mai sentire parlare. Per la crudeltà e la freddezza con le quali si è consumata la vicenda, possiamo definirla quasi come una trama di un film dell'orrore. Per fortuna, però, giustizia è stata fatta perché Mandla Chauke, trentenne di Pretoria, in Sudafrica, dovrà trascorrere il resto della sua vita in una cella, a ...

Sindrome post-partum : sopprime il marito e il Bimbo di tre mesi : Erano una coppia normale, Mary Jo Trokey di 32 anni ed il marito Mattew, di 33. Una bella famiglia cattolica, secondo i parenti ed i vicini, sbigottiti dopo la tragedia avvenuta venerdì pomeriggio a St.Louis, nel Missouri. Alla coppia da tre mesi si era aggiunto un nuovo membro. Mary Jo aveva partorito una bella bambina, Taylor Rose. Alle voci di sbigottimento all'accaduto, si aggiunge quella del pastore locale, Bob Reiker, che l'ha battezzata ...

Napoli - scippa una mamma e rischia di far cadere il Bimbo di sette mesi : i carabinieri lo arrestano prima del linciaggio : scippa una mamma e rischia il pestaggio. Un uomo di 37 anni per rubare la borsa a una mamma ha rischiato di far rovinare a terra il passeggino nel quale la signora portava il figlio di 7 mesi. E' ...

Empoli : malori in casa - in 4 tra cui un Bimbo di 15 mesi in ospedale : Empoli: malori in casa, in 4 tra cui un bimbo di 15 mesi in ospedale Giallo a Empoli dove un’intera famiglia è finita in ospedale accusando difficoltà di respirazione, bruciori alla gola e agli occhi. Continua a leggere L'articolo Empoli: malori in casa, in 4 tra cui un bimbo di 15 mesi in ospedale sembra essere il primo su NewsGo.

Empoli - malori in casa : in 4 tra cui un Bimbo di 15 mesi in ospedale : Quattro persone, tra le quali un bimbo di 15 mesi, sono state soccorse dal 118 dopo aver accusato malori , difficoltà di respirazione, bruciori alla gola e agli occhi, mentre si trovavano all'interno ...

Empoli : malori in casa - in 4 tra cui un Bimbo di 15 mesi in ospedale : Giallo a Empoli dove un'intera famiglia è finita in ospedale accusando difficoltà di respirazione, bruciori alla gola e agli occhi.

Salerno - iniettano vaccino scaduto a Bimbo di 8 mesi : medico e assistente denunciati : Sono accusati di avere iniettato a un bimbo di 8 mesi un vaccino contro il meningococco di gruppo B scaduto: i carabinieri della Compagnia di Battipaglia (Salerno) hanno denunciato alla Procura della ...

Rio de Janeiro - auto travolge turisti a Copacabana : muore Bimbo di 8 mesi - video Video : Giovedì sera di terrore a Rio de Janeiro [Video]: un'auto ha fatto irruzione nel lungomare di #Copacabana, a sud della metropoli brasiliana, provocando un morto ed almeno undici feriti, otto dei quali ricoverati in ospedale. Un bambino di otto mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro, è deceduto poche ore dopo in ospedale. Il portale il Globo ha riportato la testimonianza del quarantenne Lasmar Daria. Quest'ultimo ha spiegato che il ...

Rio de Janeiro - auto travolge turisti a Copacabana : muore Bimbo di 8 mesi - video : Giovedì sera di terrore a Rio de Janeiro: un'auto ha fatto irruzione nel lungomare di Copacabana, a sud della metropoli brasiliana, provocando un morto ed almeno undici feriti, otto dei quali ricoverati in ospedale. Un bambino di otto mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro, è deceduto poche ore dopo in ospedale. Il portale il Globo ha riportato la testimonianza del quarantenne Lasmar Daria. Quest'ultimo ha spiegato che il personale medico ...

Francia - ritrovato Bimbo di 2 mesi malato rapito dal padre : E' stato ritrovato il bimbo di due mesi prelevato dal padre da un ospedale di Tolosa, in Francia. Il piccolo stava in casa dello zio. I due uomini sono stati arrestati per sottrazione di minore. Lo ...

Salerno - Bimbo di 15 mesi ingerisce hashish in casa : denunciato il padre : Un bimbo di 15 mesi ha ingerito hashish ed è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il padre è stato denunciato per lesioni personali aggravate e abbandono di ...