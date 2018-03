Bike sharing | entro l' estate il via a Bologna con una flotta da 2 500 mezzi

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - Bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Bike sharing - Gobee : Troppi atti vandalici. Via dall'Europa : Troppi atti vandalici contro le flotte di biciclette al servizio dei cittadini. Per questo motivo il colosso cinese di Bike sharing Gobee Bike, con sede a Hong Kong, ha deciso di ritirare le due ruote dall'Europa.Dopo la Francia, le bici verdi erano sbarcate in Italia, a Torino, Firenze e Roma. Ma l'inciviltà delle persone ha portato la startup a inviare una mail agli oltre 45mila utenti per annunciare la decisione di abbandonare il ...

La società di Bike sharing Gobee si ritirerà dall’Italia e dall’Europa - per i troppi atti vandalici contro le sue bici : La società di bike sharing Gobee ha annunciato ai suoi utenti che si ritirerà dall’Italia e dall’Europa, perché in questi mesi le sue biciclette hanno subìto troppi danni. Gobee è stata fondata a Hong Kong nel 2017 e fornisce un The post La società di bike sharing Gobee si ritirerà dall’Italia e dall’Europa, per i troppi atti vandalici contro le sue bici appeared first on Il Post.

Gobee - azienda di Bike sharing - lascia l'Italia : "Troppi vandali" : Gobee bike, società di Hong Kong di bike sharing, presente da alcuni mesi a Firenze, Roma e Torino, lascia l'Italia e l'Europa. Motivo, il vandalismo contro le proprie flotte di biciclette, che ha reso economicamente insostenibile la prosecuzione delle attività.A renderlo noto, lo stesso colosso asiatico, con una mail inviata a tutti i propri utenti. Gobee bike ringrazia i Comuni "che hanno riposto fiducia nel progetto" e comunica ...

Addio al Bike sharing di Gobee.bike che abbandona Italia ed Europa : I livelli di inquinamento in costante aumento nelle principali città del mondo rende sempre più necessario adottare dei provvedimenti che riescano a rendere sostenibile la mobilità urbana, incentivando le persone all’acquisto di mezzi di trasporto a impatto zero e fornendo l’accesso a servizi che consentano di promuovere una mobilità sostenibile per l’ambiente. Un’opportunità, in tal senso, è rappresentata dal bike ...

