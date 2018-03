Berlusconi | Sarò il regista del centrodestra

Berlusconi : "Tajani candidato premier". Salvini : "Sarò al governo la prossima settimana" : Le ultime interviste, le ultime ore per convincere gli indecisi. Poi sarà silenzio elettorale.

Berlusconi : se si vota tra un anno il candidato premier sarò io : Roma, 28 feb. , askanews, 'Purtroppo contro la mia voglia di avere una vecchiaia serena dovrò essere io perchè sarò riabilitato', 'nonostante tutto il fango che mi hanno buttato addosso'. Lo ha detto ...

Berlusconi conferma : 'Non sarò a Napoli' : Silvio Berlusconi non sarà a Napoli negli ultimi giorni di questa campagna elettorale, in vista del voto del prossimo 4 marzo. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato ai microfoni de La 7 ...

Nel centrodestra tensioni sulla scelta del premier. Berlusconi : 'il nome c'è'. Salvini : 'no - sarò io' : Il leader della Lega ostenta sicurezza e sconfessa il presidente di Forza italia. 'La lega in molte città andrà oltre il 20% ed il presidente del consiglio sarò io' -

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...

Berlusconi : "Salvini può fare il ministro". Ma lui replica : "Sarò premier - la Lega prenderà un voto in più" : Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? «Penso assolutamente di sì». Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. «Gli italiani in un recente...

Centrodestra : Berlusconi lancia Galliani - Cesaro indagato per voto di scambio e i condannati Rinaldi e Papatheu : I volti dell’azienda, quelli del pallone come Adriano Galliani, una ex candidata a Miss Italia, e poi Luigi Cesaro, già blindato nonostante l’accusa di voto di scambio alle ultime elezioni regionali. Ma anche Franco Rinaldi, condannato nel processo ‘Corsi d’oro’ e imputato nel processo ‘Matassa’ per corruzione elettorale. Oppure Urania Papatheu, manager catanese condannata in primo grado per sperperi nella ...

'Niente impresentabili in lista' - l'altolà di Berlusconi a Cesaro jr : 'Voglio novità, non professionisti della politica'. L'ex premier a chi guida il partito in ogni regione ha affidato quindi una sorta di vademecum. Regole di ingaggio chiare: 'Niente politicanti, ...