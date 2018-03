Berlusconi | rispetto i patti Ma non lascia la scena a Salvini | Io regista

"Calma Silvio - io voglio rispettoNon puoi dirmi di farmi da parte" La lettera di Pirozzi a Berlusconi : Caro Silvio, io non chiedo appoggio ma non tollero offese o toni perentori. Io non dico a voi di togliere Parisi ne voi potete dire a me di farmi da parte. Desidero solo un sacrosanto rispetto Segui su affaritaliani.it

Ema : Sala - Berlusconi si astenga da facili battute - serve rispetto : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – “Prego il Presidente di Forza Italia di astenersi da facili battute su Ema, per rispetto di chi ha dato e sta dando l’anima su questa partita”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un tweet. Stamattina, in Assolombarda, Silvio Berlusconi ha detto che una volta al Governo riuscirà a portare l’agenzia del farmaco a Milano, rivendicando di aver vinto in Europa “tante ...

Renzi : Berlusconi ripetitivo su condoni. Siamo per rispetto regole. Voto a Leu rafforza Lega : Sull'immigrazione il segretario del Pd dice: "è un problema in tutto il mondo. La strategia di Minniti è giusta: bloccare le partenze, porre il tema in sede europea, e se le altre nazioni non accolgono migranti, noi Siamo per bloccare loro i fondi europei; investire in cultura per cui chi viene qui rispetta le nostre regole"

Berlusconi : rispetto il 3% se economia lo consente : Roma, 24 gen. (askanews) Il rispetto del tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil 'dipende dall'andamento della nostra economia se mantenerlo o no: superare il 3% non è scandaloso, ma io preferisco rispettare gli impegni, finchè possibile'. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite di Radio 24 ...