Berlusconi : "Bene Salvini - io regista" : 19.49 "La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo deve essere determinante per ricevere l'incarico di governo". Lo afferma Silvio Berlusconi in un videomessaggio confidando in Mattarella: "Contiamo sul suo equilibrio e sulla sua saggezza". Poi si dice "felice" per Salvini.E conferma: "Nel rispetto verso gli alleati e dei patti intercorsi, rimango il leader di FI, sarò il regista del centrodestra e il garante della ...

Elezioni : Berlusconi - Tajani - Milan e nipotino - campagna voto finisce bene : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Sono contento perchè oggi” la campagna elettorale “è finita. Sono arrivato all’ultimo giorno con tante altre circostanze positive: Tajani che ha detto sì; l’undicesimo nipotino che mi è arrivato; il Milan che si è qualificato per la finale della Coppa Italia. Quindi questa mattina, quando mi sono alzato e guardato nello specchio, mi sono rivolto un grande sorriso”. Così Silvio ...

Elezioni : Berlusconi - M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera (2) : (AdnKronos) – “Racconto un aneddoto simpatico – va avanti il leader di Fi – un amico medico mi ha detto: ‘siamo scesi dalla scala, abbiamo trovato stranamente la scala sporca, ci siamo chiesti ‘cosa sarà successo?’ Siamo arrivati dalla portiera e c’era fuori un cartello con su scritto: ‘guardiola chiusa per impegno parlamentare della portiera’. Questo è il modo in cui i 5 stelle ...

Elezioni : Berlusconi - M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Poi si vedono questi ragazzotti che non hanno studiato, non hanno mai lavorato, e si propongono per Palazzo Chigi, Allora se è così” a capo del governo “va bene anche la mia portiera…”. Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Berlusconi, M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvio Berlusconi Francesca mi fa stare bene : Silvio Berlusconi e Francesca Pascale vivono insieme, quando gli impegni politici lo consentono, ad Arcore. Non a Villa San Martino, quella che è stata per anni la residenza della famiglia Berlusconi, bensì a Villa Maria, a poca distanza ma in un indirizzo sconosciuto ai più. A rivelarlo è lo stesso leader di Forza Italia, che dopo essere tornato prepotentemente protagonista in questa campagna elettorale, si gode gli affetti della famiglia e ...

Berlusconi : 'Tajani uomo giusto ma sarà lui a dire se va bene' - 'Azzeramento della Fornero per soddisfare Salvini' : "Io condannato da una sentenza politica" - "La mia condanna per frode fiscale - ha proseguito - è stata il frutto di una sentenza politica. Non sono stato condannato da un collegio di magistrati, ma ...

Elezioni : Berlusconi - ex M5S faranno loro Gruppo - bene i sì a nostre leggi : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Se dei parlamentari, di qualsiasi schieramento, condividessero qualche nostro provvedimento e volessero votarlo, la cosa non potrebbe che farmi piacere”, è “quello che noi abbiamo fatto stando all’opposizione. Così funziona il rapporto tra avversari politici in una democrazia matura e questo non c’entra nulla con il vincolo di mandato: votare un provvedimento giusto non significa ...

Ancora uno strappo con Salvini - Berlusconi benedice la Fornero : "Giusto andare in pensione più tardi o saltano i conti" : "Con l'entrata in vigore della Fornero, abbiamo spostato l'età pensionabile a 67 anni, giustissimo. Perché, dato che per fortuna l'aspettativa di vita degli italiani sale, se non sale anche l'età pensionabile saltano i conti dell'Inps". Lo ha ribadito il leader di FI, Silvio Berlusconi, rispondendo al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che gli aveva espresso preoccupazione per la richiesta della Lega di cancellare la ...

Berlusconi : Salvini? Bene ministro dell'InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : "Salvini andrebbe Bene come ministro dell'Interno", secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: "Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza"

Berlusconi : Salvini? Bene ministro dell’InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : Berlusconi:Salvini? Bene ministro dell’InternoIl leader leghista: no a sorprese sul premier “Salvini andrebbe Bene come ministro dell’Interno”, secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: “Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza” Continua a leggere L'articolo Berlusconi:Salvini? Bene ministro ...

Berlusconi : Salvini? Bene ministro dell'InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : "Salvini andrebbe Bene come ministro dell'Interno", secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: "Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza"

Berlusconi : Salvini? Bene ministro del'InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : "Salvini andrebbe Bene come ministro dell'Interno", secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: "Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza"

Berlusconi : Salvini? Bene ministro del’InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : Berlusconi: Salvini? Bene ministro del’InternoIl leader leghista: no a sorprese sul premier “Salvini andrebbe Bene come ministro dell’Interno”, secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: “Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: Salvini? Bene ministro ...

Elezioni : Berlusconi - dazi non fanno bene a nessuno : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “I dazi non fanno bene a nessuno. E’ il commercio libero che porta il benessere. Lo dico da imprenditore”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Elezioni: Berlusconi, dazi non fanno bene a nessuno sembra essere il primo su Meteo Web.