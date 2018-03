BELEN RODRIGUEZ INCINTA DI ANDREA IANNONE Salta il GF per la gravidanza? Santiago

BELEN RODRIGUEZ incinta di Andrea Iannone? Per questo avrebbe rinunciato al Grande Fratello. L’indiscrezione : Belen Rodriguez, incinta di Andrea Iannone? Per questo avrebbe rinunciato al Grande Fratello? Sono questi gli ultimi interrogativi che si pongono gli appassionati del gossip in merito alle ultime indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv. Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone: L’indiscrezione di Nuovo Tv Il Grande Fratello Nip sta per tornare! Il reality con le persone comuni dovrebbe approdare sugli schermi di canale 5 subito dopo l’Isola dei ...

BELEN RODRIGUEZ e Andrea Iannone : figlio in arrivo? L’indiscrezione : Andrea Iannone: Belen Rodriguez è incinta? Belen Rodriguez è incinta di Andrea Iannone. È questa la bomba lanciata da Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Non è la prima volta che si parla di una seconda gravidanza di Belen Rodriguez ma questa volta sembrerebbe essere confermata. Il periodico ha attribuito la mancata conduzione della quindicesima edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo 23 aprile in prima serata ...

BELEN - Cecilia e Jeremias Rodriguez : crisi tra i loro genitori? : Aria di crisi tra i genitori di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez? Nella giornata di ieri Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, ha festeggiato i suoi 55 anni in un locale di Milano insieme agli amici e ai parenti. Grande assente della serata il capofamiglia Gustavo. Sono stati in molti a notarlo da alcune foto della festa trapelate sui social, domando nei vari commentati dove fosse finito e perché non fosse presente. ...

BELEN RODRIGUEZ / In Qatar insieme al fidanzato Andrea Iannone tra uscite notturne e hotel di lusso - foto : BELEN RODRIGUEZ ha seguito il fidanzato Andrea Iannone in Qatar in occasione delle prove del MotoGp. Qui la coppia ha potuto trascorre una piacevole vacanza al mare.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:09:00 GMT)

Gossip : Emma Marrone e BELEN RODRIGUEZ seducono i social a modo loro : Per anni Belen Rodriguez ed Emma Marrone sono state paragonate da molti per la 'disavventura' sentimentale che le ha viste protagoniste assolute del Gossip (il tradimento di Stefano De Martino alla cantante in diretta tv resta uno degli episodi più chiacchierati dell'ultimo decennio), ma oggi le due ex 'rivali' in amore sembrano avere più di qualcosa in comune. Osservando i profili social della pugliese e dell'argentina, infatti, è facile notare ...

Monica Magnani vocal coach/ Chi è la preparatrice vocale di Michelle Hunziker - BELEN RODRIGUEZ e Il Volo : Monica Magnani, nel corso della sua lunga carriera, ha seguito Il Volo, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez in qualità di vocal coach. Si è occupata anche dei casting di The Voice of Italy(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:23:00 GMT)

Belén Rodríguez non teme il gelo : bikini super sexy su Instagram : I followers apprezzano e, guardando questa foto sexy, non possono non provare un po' di invidia per Belén: bella, abbronzata, fisico da urlo e sempre in giro per il mondo. Non resta che attendere le ...

BELEN RODRIGUEZ e Andrea Iannone - il bacio troppo hot scatena la polemica : Difficile contenere la passione per due tipi calienti come Belen Rodriguez e Andrea Iannone: d’altronde lei è argentina, e lui ha quell’aria da bad boy che la dice lunga sulla sua virilità. Ecco quindi che il loro ultimo bacio social ha scatenato una bufera sul web, dove molti utenti hanno criticato la coppia per l’incapacità di frenarsi in pubblico. Ma che cosa è successo di preciso? Il tutto si è svolto durante una delle ...