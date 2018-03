Belen e il compleanno di mamma Veronica con Cecilia e Santi | Siete la mia vita

Michelle Hunziker riceve un bellissimo regalo di compleanno da Belen : i dettagli Video : Nella giornata di ieri è avvenuto il suo 41nesimo compleanno della conduttrice Svizzera # Michelle Hunziker . Infatti, proprio durante la puntata del tg satirico di ''Striscia la Notizia'' la simpatica Michelle ha ricevuto un bel mazzo di fiori da parte degli autori della trasmissione. Naturalmente, quest'ultima è rimasta molto emozionata visto che anche il compagno di lavoro Gerry Scotti le ha ricordato il grande affetto che prova per ...

Michelle Hunziker emozionata per il regalo di compleanno di Belen : Michelle Hunziker compleanno: il regalo di Belen Rodriguez stupisce Si rafforza sempre più il legame tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez. Dopo aver condotto Striscia la notizia insieme, le due showgirl sono diventate amiche. Tanto che l’argentina non si è dimenticata del compleanno della collega, che ha compiuto 41 anni il 24 gennaio. L’ex moglie […] L'articolo Michelle Hunziker emozionata per il regalo di compleanno di ...