Beautiful | il ritorno di THOMAS sarà legato a SALLY anticipazioni americane

Beautiful - ufficiale : THOMAS FORRESTER fa un breve ritorno (puntate americane) : Per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, entro la fine della primavera assisteremo all’uscita di scena di THOMAS FORRESTER e dunque del suo attuale interprete, Pierson Fodè, che la scorsa estate ha preferito non rinnovare il contratto che lo legava alla soap dal 2015. Poiché la produzione ha espresso l’intenzione di non recastare in tempi brevi il ruolo, dovremo insomma fare a meno del primogenito di Ridge FORRESTER ...

Beautiful - il ritorno di Stephanie Forrester e il saluto a Brooke : “Sono io - dolce sgualdrina” : È senza dubbio uno dei personaggi più amati di Beautiful e quando il 27 novembre 2012 è morta a causa di un cancro ai polmoni, i moltissimi fan della serie hanno pianto di dispiacere. Ora, Stephanie Forrester è tornata. O almeno, è tornato il suo spirito. Per chi non ricordasse la scena della morte, il tragico evento si compì con Stephanie morente tra le braccia della storia “nemica”, Brooke. E anche il ritorno di Stephanie ha come ...

Beautiful / Il clamoroso ritorno di Sheila Carter a Los Angeles! (Anticipazioni 5 febbraio) : Anticipazioni Beautiful, puntata 3 febbraio: Quinn pensa che Katie sia tornata a casa e si reca da lei ma al suo passo si imbatte niente meno che in Sheila Carter!(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:29:00 GMT)

Beautiful - il ritorno di Sheila : anticipazioni dal 5 al 10 febbraio : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e l’attentato misterioso ai danni di Quinn, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno all’omonima casa di moda. Ecco le anticipazioni di Beautiful, lo show con appunto ...

Beautiful - trama nuove puntate : il ritorno di Sheila : Anticipazioni Beautiful, 29 gennaio-3 febbraio: la rivelazione di Nicole A Beautiful i colpi di scena si susseguono! Le anticipazioni di Beautiful dal 29 gennaio al 3 febbraio svelano che tornerà a Los Angeles la perfida Sheila Carter, ex moglie di Eric Forrester! Quinn e Ridge, nonostante i buoni propositi, si sono baciati di nuovo. Katie minaccia di raccontare tutto a Eric. Quinn cerca di tenere a bada la donna ma Eric le ordina di ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio : il ritorno di Sheila! : Grande ritorno a Beautiful per un personaggio del passato: dopo 14 anni di assenza, rientra nella soap la “cattiva” per eccellenza, Sheila Carter. Interpretata ancora e sempre da Kimberlin Brown. Vediamo cosa combinerà stavolta e come coinvolgerà nelle sue vicende tutti gli altri personaggi. Ecco le anticipazioni complete delle puntate italiane di Beautiful in onda da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio. Beautiful, anticipazioni ...

Beautiful - spoiler al 2 febbraio : un clamoroso ritorno e un tentato omicidio Video : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera americana Beautiful [Video]. Cosa accadra' negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 29 gennaio a sabato 2 febbraio 2018? Gli spoiler ci rivelano che Los Angeles tornera' Sheila mentre Deacon tentera' di uccidere Quinn. Le trame complete le trovate nel prosieguo dell'articolo. Il ritorno inaspettato di Sheila Katie, dopo aver tentato di uccidere la sua rivale Quinn, verra' ...

Beautiful - spoiler al 2 febbraio : un clamoroso ritorno e un tentato omicidio : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera americana "Beautiful". Cosa accadrà negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 29 gennaio a sabato 2 febbraio 2018? Gli spoiler ci rivelano che Los Angeles tornerà Sheila mentre Deacon tenterà di uccidere Quinn. Le trame complete le trovate nel prosieguo dell'articolo. Il ritorno inaspettato di Sheila Katie, dopo aver tentato di uccidere la sua rivale Quinn, verrà condotta ...

Anticipazioni Beautiful : IL RITORNO DI SHEILA nelle puntate ITALIANE!!! : Ne parliamo dallo scorso giugno, ovvero da quando SHEILA Carter è riapparsa sugli schermi statunitensi di Beautiful, ma ora è arrivato anche per noi italiani il momento in cui l’ex moglie di Eric Forrester “risorgerà” dalla sua presunta morte (avvenuta anni fa a Febbre d’amore). Quando SHEILA si riaffaccerà a Los Angeles, non verranno fornite particolari spiegazioni sulla sua “dipartita” e la Carter sosterrà ...

Beautiful trame al 3/02 : il ritorno di Sheila - Katie uccide Quinn? Video : Bentornati con la rubrica sulle anticipazioni di #Beautiful, la soap opera che ha appena visto il divorzio consensuale tra Brooke e Bill [Video]nelle puntate americane. Le trame settimanali dal 29 gennaio al 3 febbraio rivelano che a Los Angels tornera' una vecchia conoscenza dei Forrester, mentre Katie sara' accusata di tentato omicidio. Anticipazioni Beautiful al 29-01: Katie minaccia Quinn Le anticipazioni delle puntate di Beautiful [Video] ...

Beautiful trame al 3/02 : il ritorno di Sheila - Katie uccide Quinn? : Bentornati con la rubrica sulle anticipazioni di Beautiful, la soap opera che ha appena visto il divorzio consensuale tra Brooke e Bill nelle puntate americane. Le trame settimanali dal 29 gennaio al 3 febbraio rivelano che a Los Angels tornerà una vecchia conoscenza dei Forrester, mentre Katie sarà accusata di tentato omicidio. Anticipazioni Beautiful al 29-01: Katie minaccia Quinn Le anticipazioni delle puntate di Beautiful trasmesse da lunedì ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 : il ritorno di Sheila Carter! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio 2018: Sheila ritorna! I documenti per l’adozione di Lizzie non sono validi! Anticipazioni Beautiful: uno sparo contro Quinn! Steffy e Liam accettano di pranzare con Thomas e Sally! Nicole svela a Maya di soffrire di infertilità secondaria! A casa di Katie, s’intrufola… Sheila Carter! Adrenaliniche, ricche di pathos e di momenti di tensione sono le ...

Beautiful - anticipazioni americane : nuovo ritorno per DONNA LOGAN : Lo scorso Natale, nelle puntate americane di Beautiful, DONNA LOGAN è stata la sorpresa che Ridge Forrester ha voluto regalare a Brooke Spencer, esaudendo così il suo desiderio di poter trascorrere le feste con entrambe le sue sorelle. Come ormai sapete se ci avete seguito, successivamente lo stilista ha continuato a viziare la sua promessa sposa con un altro ritorno, quello di sua figlia Hope. Come è emerso dai dialoghi, il rientro in pianta ...