Beach volley World Tour 2018 Doha Ecco i gironi degli azzurri nel tabellone principale

Beach volley - Paolo Nicolai e Daniele Lupo in testa al ranking FIVB! Prima volta storica per l’Italia : Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono balzati in testa al ranking FIVB di Beach Volley! La coppia italiana, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, è salita al numero 1 in classifica dopo il secondo posto ottenuto nel weekend al Major di Fort Lauderdale. L‘Italia non era mai stata in cima a questa speciale graduatoria: gli azzurri sono riusciti in una vera e propria impresa che li lascerà ancora di più nella storia di questo sport. I Campioni ...

Beach volley : Lupo-Nicolai raggiungono il vertice del ranking Mondiale : ROMA- Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono al vertice del ranking Mondiale. La coppia azzurra con i punti conquistati nel Major di Fort Lauderdale, appuntamento 4 Stelle del World Tour, potranno ...

Beach&Volley School 2018 : il via ad aprile a Bibione : A queste discipline verranno alternate anche stimolanti attività come l'arbitraggio, il sitting volley - sport paralimpico introdotto per dare ulteriore slancio al valore dell'inclusione - e altri ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Ranghieri/Caminati in main draw. Gabriele/Carambula stop al primo turno : Un sorriso e un ko per l’Italia del Beach volley che raddoppia il contingente nel main draw del torneo 4 stelle di Doha al via domani grazie al passaggio del turno di Ranghieri/Caminati che avevano un compito tutt’altro che semplice contro i russi Semenov/Leshukov (il primo quarto classificato a Rio, il secondo giovane interessante dell’enorme vivaio russo). Risultato mai in bilico, se non nella fase iniziale del primo set, e vittoria nettissima ...

Beach volley : Rossi-Caminati conquistano il main draw di Doha : Doha , ARABIA SAUDITA, - Nelle qualifiche del Torneo 4 stelle di Doha , World Tour, gli azzurri Alex Ranghieri e Marco Caminati non hanno avuto problemi ad accedere al main draw, grazie al successo ...

Beach volley - World Tour 2018. Ecco i Satellite CEV che da quest’anno fanno parte del circuito Mondiale : E’ di poche settimane fa la notizia dell’accordo fra CEV e FIVB per la trasformazione (in realtà è uno sdoppiamento) dei tornei finora denominati Satellite CEV e che da ora in poi saranno torneo 1 Stella World Tour. Una decisione che non ha trovato entusiasmi particolari nell’ambiente, con qualche coppia che si vedrà la strada chiusa per l’ingresso in Main Draw e anche in Tabellone. Si inizia dal 29 marzo all’1 ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Doppia coppia azzurra per entrare nel main draw : Scattano questa mattina alle 7.30 le qualificazioni del torneo 4 Stelle di Doha maschile. Già inseriti nel tabellone principale Paolo Nicolai e Daniele Lupo, reduci dal secondo posto nel Major Series di Fort Lauderdale, mentre sono due le coppie azzurre in corsa per entrare nel main draw, Ranghieri/Carambula e gli esordienti Pasquale Gabriele e Adrian Carambula. Sono proprio Gabriele/Carambula ad aprire il torneo in Qatar con la sfida del primo ...

Beach volley : a Fort Lauderdale sul secondo gradino del podio : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Finisce in finale il sogno di salire sul gradino più alto del podio della coppia azzurra Lupo-Nicolai . I ragazzi allenati da Matteo Varnier si sono arresi al cospetto ...

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale. Nicolai/Lupo secondi. Dalhausser/Lucena dominano la finale : Paolo Nicolai e Daniele Lupo restano d’argento, il secondo in un Major Series della loro carriera, nella finale di Fort Lauderdale. Netto il dominio degli statunitensi Phil Dalhausser e Nick Lucena che hanno vinto la finale 2-0, dando l’impressione di non andare mai in affanno, nemmeno quando, in avvio di secondo set, gli azzurri hanno profuso il massimo sforzo per provare a ribaltare la situazione che si era messa malissimo dopo un ...

LIVE Beach volley World Tour 2018 Fort Lauderdale in DIRETTA. LA FINALE : Nicolai/Lupo all'assalto di Dalhausser/Lucena : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della FINALE del Major Series di Fort Lauderdale : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, a partire dalle 19. Buon divertimento a tutti gli appassionati di ...

LIVE Beach volley World Tour 2018 Fort Lauderdale in DIRETTA. LA FINALE : Nicolai/Lupo all’assalto di Dalhausser/Lucena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FINALE del Major Series di Fort Lauderdale, torneo più importante della prima parte di stagione del World Tour 2018. Dopo una cavalcata fantastica, superando ostacoli durissimi, Paolo Nicolai e Daniele Lupo scendono in campo per la loro seconda FINALE Major Series, la dodicesima della carriera nel World Tour. Di fronte sulla sabbia di casa i favoriti della vigilia, gli statunitensi Phil Dalhausser e ...

Beach volley : Lupo-Nicolai conquistano la finale di Fort Lauderdale : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono in finale nel Major di Fort Lauderdale, torneo 5 stelle del World Tour. I due azzurri hanno firmato l' ennesima impresa superando ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. VIDEO Gli highlights della semifinale e le dichiarazioni di fine gara di Lupo/Nicolai : Una semifinale bellissima, emozionante, dal’esito incerto fino al tocco di seconda intenzione di Paolo Nicolai che ha decretato la vittoria finale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo contro i brasiliani Perdo Solberg/George Wanderlei. Gli azzurri Lupo/Nicolai sono in finale nel Major Series di Fort Lauderdale e questa sera alle 19 affronteranno per il titolo la coppia statunitense Dalhausser/Lucena, che parte con i favori del pronostico. ...