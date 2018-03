Basket | Eurocup 2018 | Reggio Emilia batte il primo colpo! Zenit battuto in gara-1 dei

oasport

(Di martedì 6 marzo 2018) La serie al meglio delle tre partite dei quarti di finale diinizia nel migliore dei modi per la Grissin Bon, che nella-1 casalinga haloSan Pietroburgo per 75-61. Un successo costruito con voglia e grinta, perché dopo il difficile avvio la squadra di Menetti ha saputo prendere il comando delle operazioni nel secondo quarto senza più mollare il timone. A guidare la Grissin Bon il solito Amedeo Della Valle, con 15 punti, sempre più uno dei migliori realizzatori della competizione, ma soprattutto la doppia doppia di Jalen Reynolds, con 19 punti e 11 rimbalzi. La partita non era cominciata nel migliore dei modi per: errori, forzature, palle perse ed un ritmo alto e incontrollabile. Una situazione che ha fatto il gioco dello, che ha comandato nel punteggio per tutti i primi 10′ grazie a un Drew Gordon in palla. Il ...