Bari | lascia in auto la figlia di un anno per andare all' ipermercato | mamma denunciata

Bari - lasciano cibo e acqua per cani randagi al nuovo San Paolo : i cinghiali ringraziano : cinghiali a caccia di cibo al nuovo San Paolo . Giusto qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come qualcuno abbandoni incautamente alimenti e acqua dentro le condotte di cemento lungo il perimetro ...

Bari - lascia il frigorifero in pieno centro. Il sindaco lo smaschera : Ecco lo schifoso dell'anno : Il sindaco di Bari non è nuovo a denunciare pubblicamente chi trasgredisce le regole e anche questa volta non ci ha pensato due volte a spiegare sul suo proiflo Facebook cosa è successo.Dopo aver denunciato sui social un cittadino che non ha raccolto i bisogni del suo cane, Antonio Decaro se l'è - giustamente -presa con un uomo che ha lasciato il suo frigorifero in pieno centro città. E così sulla sua pagina Facebook il sindaco ha scritto: ...