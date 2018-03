Barcellona | c' è stato un tempo in cui Leo Messi non calciava le punizioni

Manchester City - Gundogan : 'Sono stato a un passo dal Barcellona ' : In un'intervista a Sport Arena Plus , il centrocampista classe '90 del Manchester City Ilkay Gundogan ha svelato un retroscena di mercato: ' Sono stato molto vicino alla firma col Barcellona . Detto questo, ora sono ...

Manchester City - Gundogan : "In passato sono stato vicino al Barcellona" - : Klopp è come un padre per me, Guardiola è un genio, un insegnante, è il miglior allenatore del mondo. Messi o Ronaldo? È difficile fare una scelta, posso dire però che Messi ha più talento.' ...