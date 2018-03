Bambino di 18 mesi scappa da un asilo | il cancello era rotto

Blastingnews

(Di mercoledì 7 marzo 2018) E' accaduto nel bolognese, più precisamente a Castel Maggiore, qui undi un anno e mezzo, nella giornata di oggi, èto dall'nido utilizzando una parte rotta nelprincipale della struttura. Il bimbo è stato fortunatamente trovato da una donna che ha provveduto immediatamente a riportarlo all'. La stessa ragazza qualche ora dopo il ritrovamento del piccolo, ha espresso tutto il suo stupore in merito al modo in cui ilè riuscito a fuggire alle maestre.fugge da unnido: ecco come ha fatto Il piccolo si era recato, insieme ad altri sette compagni e due maestre, presso il giardino della struttura per svolgere un'attività all'aperto. Al termine di quest'ultima pare che ilsia riuscito are grazie aldell'. La fortuna è stata che una giovane ragazza l'ha visto qualche minuto dopo sulla Via Ungaretti, ...