Avola | 500 mila euro per le strade rurali

Coldiretti : i prezzi del riso in Italia aumentano del 500% dal campo alla tAvola : I prezzi del riso che in Italia aumentano del 500% dal campo alla tavola con gli agricoltori devono vendere ben quattro chili di risone per pagarsi un semplice caffè a causa di speculazioni e degli inganni che colpiscono le risaie e danneggiano i consumatori. E’ quanto denuncia la Coldiretti nel sottolineare che le quotazioni del riso alla produzione sono praticamente dimezzate nell’ultimo anno e non si riescono piu’ a coprire i costi nelle ...