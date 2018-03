Autismo | il diametro della pupilla può rivelarlo

meteoweb.eu

: RT @Agenzia_Dire: #Autismo, dal diametro della pupilla si può conoscere la nostra personalità - medicojunghiano : RT @Agenzia_Dire: #Autismo, dal diametro della pupilla si può conoscere la nostra personalità - LupoMail : RT @Agenzia_Dire: #Autismo, dal diametro della pupilla si può conoscere la nostra personalità -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Ilrivela i trattipersonalità e aiuta a comprendere meglio l’. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista eLife e condotto in Italia, dal gruppo dell’Universita’ di Pisa guidato da Paola Binda, in collaborazione con Marco Turi,Fondazione Stella Maris Mediterraneo, e David Burr, docente dell’Universita’ di Firenze. Partendo dal presupposto che personalita’ diverse tendono a percepire la realta’ in modo lievemente, ma sistematicamente diverso, lo studio ha dimostrato che ildelle pupille tradisce il contenutopercezione: quello che vediamo e come lo vediamo. La conseguenza, potenzialmente rivoluzionaria, e’ che affiancando i test di personalita’ con un parametro obiettivo, che si misura in millimetri, ilpotrebbe fornire indicazioni sulla nostra ...