Astori | striscione amici davanti a casa

Striscione shock a Bari : “perchè Astori e non Masiello” [FOTO] : La morte di Davide Astori ha scioccato il mondo del calcio, ma non tutti hanno avuto il tatto di prendere con la giusta serietà un evento tragico. C’è infatti chi ha deciso di farci su dell’ironia, se così si può definire. Sulla tangenziale di Bari è stato infatti affisso uno Striscione di pessimo gusto sul quale c’era scritto: “perchè Astori e non Masiello”. C’è chi lo definisce black humor, ma in certi casi ...