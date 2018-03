Astori per sempre | Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13

Davide Astori - le parole glaciali di Dani Alves : 'Sono addolorato per la famiglia - ma muoiono anche tanti bambini di fame' : Al coro di lutto per la morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori , non si è accodato l'ex juventino Dani Alves , piuttosto glaciale quando gli chiedono un commento sulla tragedia ...

"Dì a tua figlia che suo papà era un grande - un super uomo". Lettera di un giovanissimo tifoso alla compagna di Davide Astori : "Per Francesca" si legge su un post-it verde acceso. Francesca è la compagna di Davide Astori, morto all'improvviso nel sonno nella camera di un hotel di Udine, a poche ore dalla partita. Il bigliettino è stato attaccato insieme a una Lettera con lo scotch davanti al portone della casa, nel centro di Firenze, in cui vivevano insieme alla piccola Vittoria, appena 2 anni. La Lettera, scrive il Corriere della Sera, è stata ...

Astori - pronti gli psicologi per aiutare la Fiorentina : Milano Ventiquattro ore dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori si è tenuta la riunione tra tutti i club di Serie A e il commissario Giovanni Malagò. Una riunione lunga, sentita, e iniziata con un lungo applauso in memoria del defunto calciatore bergamasco, la cui dipartita ha sconvolto l'intero panorama del pallone e non solo. La Fiorentina, società in cui militava Astori, ha voluto ringraziare gli altri club ...

La morte di Davide Astori : indagine per omicidio colposo - presto l'autopsia : Per la morte di Davide Astori 'è stata aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti'. Lo ha detto il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo. La procura di Udine disporrà domani , ...

Serie A - tra il 3 e 4 aprile il recupero dei match rinviati per la morte di Astori : Dopo una riunione della Figc, il commissario Malagò ha annunciato importanti novità. Solop il derby di Milano non ha ancora una data. Mercato chiude un giorno prima inizio campionato. Si giocherà ...

Uefa - un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare Davide Astori : Un minuto di silenzio per Davide Astori. Il difensore e capitano della Fiorentina, tragicamente scomparso nella mattinata di domenica a Udine, sarà ricordato e commemorato con un minuto di silenzio ...

Davide Astori - il giorno dopo la morte/ Procura indaga per omicidio colposo - la lettera della Curva Fiesole : Morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, della Valle sconvolto: "Oggi avrebbe firmato il rinnovo". Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne

Astori - striscione choc a Bari : 'Perché non Masiello?' : 'Perché Astori e non Masiello?': è la scritta fatta su un grande, macabro, striscione apparso nelle scorse ore a Bari, appeso da persone non ancora identificate su un ponte della tangenziale, presso ...

Tottenham-Juventus - Matuidi : 'Se giochiamo come sappiamo possiamo vincere. In campo per Astori' : Alle spalle un weekend di dolore, di fronte una sfida che può decidere la stagione. Dopo il grave lutto che domenica ha colpito il mondo del calcio, la Juventus è pronta a rimettersi in moto, con la certezza di avere anche recuperato terreno sul Napoli in campionato. Mercoledì i bianconeri sono attesi a Londra, dove, contro il ...

Champions League - minuto di silenzio per Davide Astori/ Il capitano della Fiorentina sarà ricordato in Europa : Champions League, minuto di silenzio per Davide Astori: la memoria del capitano della Fiorentina sarà onorata nella settimana europea, decisione ufficiale presa dall'Uefa.

Morte Astori. Castelli : la nostra fondazione va avanti per sport sicuro : Roma – Castelli: chi ha vissuto situazione analoga Astori sa cosa voglia dire Roma – Sulla Morte di Davide Astori si è voluto esprimere Vincenzo... L'articolo Morte Astori. Castelli: la nostra fondazione va avanti per sport sicuro su Roma Daily News.

Astori - si indaga per omicidio colposo contro ignoti - martedì l’autopsia : Astori, si indaga per omicidio colposo contro ignoti, martedì l’autopsia Il giorno dopo il dolore è forse ancora più grande. I tifosi della Fiorentina hanno iniziato a proporre una serie di iniziative per onorare la memoria di Davide Astori: tra le tante proposte quella di intitolare al capitano il nuvo stadio, o almeno un settore. […] L'articolo Astori, si indaga per omicidio colposo contro ignoti, martedì l’autopsia è su ...

DAVIDE Astori - IL GIORNO DOPO LA MORTE/ Procura indaga per omicidio colposo - la lettera di Saponara : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: "Oggi avrebbe firmato il rinnovo". Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne

Uefa : Champions ed Europa League in silenzio per Astori. Domani Psg-Real : Anche il calcio internazionale si ferma per onorare la memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso ieri a Udine. Lo farà osservando un minuto di raccoglimento, in segno di ...