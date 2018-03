Astori | la lettera commovente del compagno di squadra | Mio capitano | esci da quella

La lettera del 12enne per Davide Astori alla Fioretti/ “Cara Francesca dì a tua figlia che papà era un grande” : La lettera del 12enne per Davide Astori alla Fioretti: “Cara Francesca dì a tua figlia che papà era un grande”. Il commovente post-it del bambino tifoso della Fiorentina(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:00:00 GMT)

"Dì a tua figlia che suo papà era un grande - un super uomo". Lettera di un giovanissimo tifoso alla compagna di Davide Astori : "Per Francesca" si legge su un post-it verde acceso. Francesca è la compagna di Davide Astori, morto all'improvviso nel sonno nella camera di un hotel di Udine, a poche ore dalla partita. Il bigliettino è stato attaccato insieme a una Lettera con lo scotch davanti al portone della casa, nel centro di Firenze, in cui vivevano insieme alla piccola Vittoria, appena 2 anni. La Lettera, scrive il Corriere della Sera, è stata ...

Davide Astori - il giorno dopo la morte/ Procura indaga per omicidio colposo - la lettera della Curva Fiesole : Morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:47:00 GMT)

DAVIDE Astori - IL GIORNO DOPO LA MORTE/ Procura indaga per omicidio colposo - la lettera di Saponara : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:09:00 GMT)

Morte Astori - la commovente lettera di Saponara 'O capitano - mio capitano - esci da quella stanza' : Il mondo del calcio ha pianto ieri la scomparsa di questo atleta di 31 anni. La giornata di Serie A e B è stata rinviata a data da destinarsi , probabilmente il 14 marzo, e tutti hanno idealmente ...

Astori - lettera di Tomovic : "Davide - amico mio..." : Ore di tristezza e cordoglio attorno alla famiglia di Davide Astori , il capitano della Fiorentina morto nella notte a Udinese per quello che sembra essere un malore. Tra i tanti messaggi ce n'è uno ...

Astori - la lettera di Tomovic : “Davide - amico mio…” : Astori, la lettera di Tomovic: “Davide, amico mio…” Il Chievo Verona ha pubblicato sul proprio sito la lettera, toccante e commovente, che Nenad Tomovic ha scritto per Davide Astori. Continua a leggere L'articolo Astori, la lettera di Tomovic: “Davide, amico mio…” è su NewsGo.

La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori : 'Sei stato una persona speciale' - Ultime Notizie Flash : La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori: 'Sei stato una persona speciale'. Sono tantissimi i messaggi dii affetto per il calciatore della Fiorentina morto nella notte del 4 marzo 2018

Lettera di Bonucci per la morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Astori - la lettera di Tomovic : "Davide - amico mio..." : Il difensore del Chievo ha scritto un pensiero, pubblicato sul sito del Chievo, all'ex compagno di squadra

Morte Davide Astori - la commovente lettera del difensore del Milan Bonucci : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Tanti i messaggi dopo la bruttissima notizia, negli ultimi minuti è arrivata anche la commovente lettera da parte del difensore del Milan Bonucci: “Ciao Grande Asto, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di ...

Morte Astori - la commovente lettera dell’ex compagno Tomovic : “Davide - amico mio…” : Morte Astori – Ancora increduli. In mattinata è arrivata la notizia della Morte di Davide Astori, difensore della Fiorentina, trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nelle ultime ore tantissimi i messaggi da parte di squadre, colleghi e tifosi, ecco una commovente lettera da parte dell’ex compagno Tomovic, adesso al Chievo: “Davide, amico mio… C’è poco da dire. Sei stata una ...