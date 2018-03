Astori - Fiorentina e Cagliari unite nel dolore | bellissimo il gesto congiunto nei

Dramma Astori - Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 : Dramma Astori, Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dramma Astori, Fiorentina E Cagliari- Fiorentina e Cagliari ritireranno la maglia numero 13 in onore di Davide Astori. Questo è ciò che riferiscono Fiorentina e Cagliari tramite i propri siti ufficiali e i propri account social. IL COMUNICATO DEI DUE CLUB ...

Fiorentina e Cagliari hanno ritirato la maglia numero 13 - quella indossata da Davide Astori : Era stato capitano di entrambe le squadre: nessun altro giocatore potrà più usare quel numero The post Fiorentina e Cagliari hanno ritirato la maglia numero 13, quella indossata da Davide Astori appeared first on Il Post.

Morte Davide Astori - il gesto da brividi di Fiorentina e Cagliari : Morte Davide Astori – I funerali di Davide Astori si svolgeranno nella giornata di giovedì, l’ultimo saluto al calciatore della Fiorentina trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara del campionato di Serie A contro l’Udinese, Morte per cause naturali in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Nella serata di ieri è arrivato un comunicato da parte della Fiorentina dove viene richiesto silenzio e rispetto ...

Astori - pronti gli psicologi per aiutare la Fiorentina : Milano Ventiquattro ore dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori si è tenuta la riunione tra tutti i club di Serie A e il commissario Giovanni Malagò. Una riunione lunga, sentita, e iniziata con un lungo applauso in memoria del defunto calciatore bergamasco, la cui dipartita ha sconvolto l'intero panorama del pallone e non solo. La Fiorentina, società in cui militava Astori, ha voluto ringraziare gli altri club ...

Morte Astori - la Fiorentina : 'Ora chiediamo silenzio e rispetto' : FIRENZE - ' La Fiorentina, ancora sotto choc per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto da parte di tutti '. Così, con una breve nota sui propri canali ufficiali, la società viola ha voluto ...

La Fiorentina rinnova il contratto di Astori. Ma arriva la smentita : è giallo : La morte di Davide Astori ha lasciato un vuoto profondo che difficilmente sarà colmabile anche a distanza di tempo. Il 31enne capitano della Fiorentina ha lasciato una compagna e una figlia di due anni.Ma ora spunta un nuovo giallo nella tragedia. Nella giornata di oggi si sono rincorse le voci secondo cui il club dei fratelli Della Valle avrebbe deciso di rinnovare il contratto al capitano della Fiorentina e di devolvere l'intero ingaggio ...

DAVIDE Astori - IL GIORNO DOPO LA MORTE/ La Fiorentina rinnova il contratto e devolve l'ingaggio alla famiglia : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:54:00 GMT)

Tragedia Astori - il toccante omaggio della Fiorentina alla famiglia - : Il destino è stato beffardo due volte con Davide Astori. Anzi, tre. Il capitano della Fiorentina è morto nella maniera più assurda e crudele, all'improvviso, nel sonno poche ore prima di guidare i ...

Morte Davide Astori - il comunicato della Fiorentina : Morte Davide Astori – Ancora tutti increduli per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, il calciatore è stato trovato senza vita nella camera d’albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. I funerali si svolgeranno nella mattinata di giovedì. Nel frattempo è arrivato un comunicato da parte della Fiorentina che chiede rispetto e silenzio dopo ...

La Fiorentina rinnova il contratto di Astori : l'ingaggio alla famiglia : La morte di Davide Astori ha lasciato un vuoto profondo che difficilmente sarà colmabile anche a distanza di tempo. Il 31enne capitano della Fiorentina ha lasciato una compagna e una figlia di due anni ma la Fiorentina si è dimostrata una società davvero seria e di cuore. Il club dei fratelli Della Valle, infatti, ha deciso di rinnovare il contratto al capitano della viola e di devolvere l'intero ingaggio alla famiglia.Nella giornata di ...

Morte Astori - il gesto della Fiorentina : rinnovo del contratto ed ingaggio a moglie e figlia : Morte Astori – Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, i funerali del difensore viola si svolgeranno nella giornata di giovedì. Nel frattempo arriva il gesto della Fiorentina, rinnovo del contratto che era stato già programmato ed ingaggio per moglie e figlia, la conferma arriva direttamente da Malagò dopo l’assemblea di Lega: “La riunione è cominciata con un lungo applauso ...

Astori - splendido gesto della Fiorentina nei confronti della famiglia di Davide : a rivelarlo è... Malagò : Come confermato da Malagò a margine dell'Assemblea di serie A, la Fiorentina ha deciso di devolvere l'ingaggio di Davide Astori alla famiglia dello sfortunato calciatore Un gesto encomiabile che ...

Belenenses - l'ex Fiorentina Bakic in lacrime : voleva dedicare un gol ad Astori : ... che hanno voluto in diversi modi rendergli omaggio e ricordarlo da tutto il mondo. Tra questi c'è chi, come nel caso di Marko Bakic, attuale centrocampista del Belenenses, non ha avuto la forza di ...

Morte Davide Astori - ecco la decisione della Fiorentina che riguarda i compagni di squadra : Morte Davide Astori – Difficile da accettare, anzi impossibile. La Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori è un duro colpo per tutti, dai compagni agli avversari, dai tifosi fino ad arrivare ai tanti appassionati. Il difensore è stato trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, la decisione immediata è stata quella di rinviare tutta la giornata. Si preannunciano giorni ...