Astori | domani camera ardente dalle 1630

Uefa : Champions ed Europa League in silenzio per Astori. Domani Psg-Real : Anche il calcio internazionale si ferma per onorare la memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso ieri a Udine. Lo farà osservando un minuto di raccoglimento, in segno di ...

Morte Astori : domani l’autopsia. Giovedì funerali a Firenze : Morte Astori: domani autopsia sul corpo. Giovedì i funerali Firenze – La Fiorentina, insieme alla famiglia del calciatore, annunciano che l’autopsia sul corpo di Davide... L'articolo Morte Astori: domani l’autopsia. Giovedì funerali a Firenze su Roma Daily News.

Astori - domani allenamento Fiorentina : FIRENZE, 5 MAR - Giorno di lutto e di dolore anche oggi per la Fiorentina, ma da domani pomeriggio Stefano Pioli e la squadra torneranno in campo per riprendere la preparazione. Lo faranno senza il ...

Morte Astori domani l autopsia e giovedì i funerali a Firenze : Mentre Firenze piange e il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia di Davide Astori, alla sua compagna, alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Non sarà facile ricominciare. Questi sono i giorni ...

Morte Astori - Domani l'autopsia - ma spunta un giallo : il giocatore aveva appena superato i test cardiologici : ... intanto spunta un giallo sui test cardiologici ai quali è stato sottoposto il ragazzo Nella giornata di ieri il mondo del calcio ha pianto la Morte di Davide Astori, difensore della Fiorentina ...

Magic in silenzio per Astori : solo domani la decisione sulle partite rinviate : Non ce la siamo sentita di parlare di Magic in un giorno tragico come quello di oggi. Davide Astori per anni è stato non solo un volto importante della Serie A, ma anche uno dei difensori più ...