Ashton Kutcher e Mila Kunis | i figli della coppia non erediteranno i loro soldi

news.mtv

: Ashton Kutcher e Mila Kunis, nessun fondo fiduciario per i figli - LifeGoesGossip : Ashton Kutcher e Mila Kunis, nessun fondo fiduciario per i figli - xpaynevojce : RT @scrivodizain: ma ci pensate che Mila Kunis ed Ashton Kutcher si sono conosciuti nel ‘98, non si cagavano di striscio, erano fidanzati e… - oceansvibe : RT @scrivodizain: ma ci pensate che Mila Kunis ed Ashton Kutcher si sono conosciuti nel ‘98, non si cagavano di striscio, erano fidanzati e… -

(Di martedì 6 marzo 2018) La piccola Wyatt di 3 anni e Dimitri di 15 mesi non entreranno nel club dei rich kids di Hollywood, o almeno così assicura papà. L’attore ha raccontato, ospite del podcast dell’amico Dax Shepard, che iavuti connon avranno fondi fiduciari e nonla fortuna accumulata dai famosi genitori. “I mieistanno vivendo una vita molto privilegiata e non se ne rendono conto. Non metterò in piedi un fondo per, alla fine daremo i nostriin beneficenza” ha detto. Ma se uno didovesse avere una buona idea, papàè disposto ad ascoltarla: “Se i mieivolessero iniziare un’attività e se mi presentassero un buon business plan, allora ci investirei, ma non prenderanno un fondo per niente“. “Spero che così siano motivati a riavere ciò che avevano” ha ...