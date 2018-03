Ascolti TV | Lunedì 5 marzo 2018 Isola 24 9% | Porta a Porta 14 5% | Propaganda Love 5 4%

Ascolti TV | Lunedi 5 marzo 2018. Isola 24.9% - Porta a Porta 14.5% - Propaganda Love 5.4% : Isola dei Famosi: Mara Venier Su Rai1 Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.685.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.288.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Red ha intrattenuto 1.926.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 febbraio 2018. Boom per La Mossa del Cavallo (32.3%). Floppano gli approfondimenti elettorali (Rai 2 1.7%-2% - Matrix 7.6%) : La Mossa del Cavallo - Michele Riondino Su Rai1 La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – La Sfida dei Leader ha raccolto davanti al video 1.652.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 484.000 spettatori pari all’1.7% di share nella prima parte e 440.000 (2%) ...

Ascolti TV | Lunedì 26 febbraio 2018. Grande successo per La Mossa del Cavallo (32.3%) - Matrix al 7.6% : La Mossa del Cavallo - Michele Riondino Su Rai1 La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – La Sfida dei Leader ha raccolto davanti al video 1.652.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Point Break ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 febbraio 2018 : La Mossa del Cavallo - Michele Riondino Su Rai1 La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Matrix Prime – La Sfida dei Leader ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Point Break ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti TV | Lunedì 19 febbraio 2018. Montalbano al 42.8% - Il Segreto al 10.3% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Amore ha conquistato 10.816.000 spettatori pari al 42.8% di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana e qui quelli del secondo film tv in onda l’anno scorso). Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 356.000 spettatori pari all’1.3% di ...

Ascolti TV | Lunedì 19 febbraio 2018 : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Amore ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana e qui quelli del secondo film tv in onda l’anno scorso). Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Safe ha ...

Ascolti TV | Lunedì 12 febbraio 2018. Record per Montalbano (45.1%). Il Segreto si difende con il 9.9% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato 11.386.000 spettatori pari al 45.1% di share (qui gli Ascolti del primo film tv inedito dell’anno scorso). Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.452.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Voyager Collection – Ai confini della Conoscenza ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Lunedì 12 febbraio 2018. Montalbano da record (45.1%). Il Segreto si difende con il 9.9% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato 11.386.000 spettatori pari al 45.1% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.452.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Voyager Collection – Ai confini della Conoscenza ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha intrattenuto 1.566.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 12 febbraio 2018 : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Voyager Collection – Ai confini della Conoscenza ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 The Eagle ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Lunedì 5 febbraio 2018. L’Isola al 26.4% (4.9 mln) - In Punta di Piedi 19.9% (quasi 5 mln) : L'Isola dei Famosi Su Rai1 In Punta di Piedi - in onda dalle 21.29 alle 23.27 – ha conquistato 4.991.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.41 all’1.03 – ha raccolto davanti al video 4.928.000 spettatori pari al 26.4% di share (qui tutto quello che è accaduto nella Puntata di ieri). Su Rai2 Voyager – Ai Confini della Conoscenza ha interessato 1.555.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 5 febbraio 2018 : L'Isola dei Famosi Su Rai1 In Punta di Piedi - in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Voyager – Ai Confini della Conoscenza ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Mission: Impossible ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 29 Gennaio 2018. Bene l’Isola (4.6 mln – 24.8%) - Romanzo Famigliare chiude al 19.8% (4 - 9 mln). Che Fuori Tempo Che Fa 9.7% : Isola dei Famosi, seconda puntata Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare - in onda dalle 21.34 alle 23.25 – ha conquistato 4.994.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.38 all’1.07 – ha raccolto davanti al video 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share (qui quello successo minuto per minuto – qui le accuse shock di Eva ...

Ascolti TV | Lunedì 29 Gennaio 2018. Bene l’Isola (4.6 mln – 24.8%) - Romanzo Famigliare chiude al 19.8% (4 - 9 mln) : Isola dei Famosi, seconda puntata Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare ha conquistato 4.994.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share (qui quello successo minuto per minuto – qui le accuse shock di Eva Henger a Francesco Monte). Su Rai2 Voyager ha interessato 1.530.000 spettatori pari al 6.2% di ...

Ascolti TV | Lunedì 29 Gennaio 2018 : Isola dei Famosi, seconda puntata Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui quello successo minuto per minuto – qui le accuse shock di Eva Henger a Francesco Monte). Su Rai2 Voyager ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 John ...