Ascolti | Isola dei famosi a 4 | 6 milioni 24 | 86% | battuto lo speciale di Porta a porta

Ascolti TV | Martedì 5 marzo 2018. Isola 24.9% - Porta a Porta 14.5% - Propaganda Love 5.4% : Isola dei Famosi: Mara Venier Su Rai1 Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.685.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.288.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Red ha intrattenuto 1.926.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 ...

Ascolti tv ieri - Speciale Porta a porta vs Isola dei famosi | Dati Auditel 05 marzo 2018 : Come avete vissuto i risultati delle elezioni politiche 2018? Avete seguito una delle maratone televisive o avrete preferito altri programmi tv? Scopriamo assieme se gli Ascolti tv di ieri (5 marzo 2018) la maggior parte degli italiani abbia preferito Bruno Vespa con il suo Speciale porta a porta in prima serata o i naufraghi dell’Isola dei famosi. Ascolti tv ieri, 5 marzo Ecco tutti i risultati Auditel relativi ai primi 9 canali del ...

Ascolti : Le Iene a 2 - 4 milioni (11 - 58%) - bene Chi l’ha visto? e Mai dire Isola : Ascolti tv di mercoledì 28 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 28 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso il ritorno della semifinale di Coppa Italia Lazio-Milan (vinta dai rossoneri dopo i calci i rigore). Risultato? 6.348.000 spettatori (24,40% di share). Su […] L'articolo Ascolti: Le Iene a 2,4 milioni (11,58%), bene Chi l’ha visto? e Mai dire Isola provIene da ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - NOMINATION E CANNA-GATE/ I ripescaggi rinvigoriscono gli Ascolti ma anche le polemiche : ISOLA dei FAMOSI 2018, NOMINATION e cannagate: Alessia, Elena e Bianca al televoto. Gli eliminati Paola, Filippo, Nadia e Cecilia sull'ISOLA che non c'è.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:55:00 GMT)

Ascolti tv - l’Isola dei famosi vince con 4 - 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time L’Isola dei famosi conferma il gradimento che sta ottenendo in questa nuova stagione su Canale5 facendo registrare 4 milioni 501 mila spettatori con il 23.80% di share. In prima serata su Rai1 la nuova puntata della fiction E’ arrivata la felicità è stata seguita da 2 milioni 993 mila spettatori (12.1%). Il primo episodio della serie interpretata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria dal titolo “Quando ...

Ascolti TV 27 FEBBRAIO - AUDITEL/ Bene L’Isola dei famosi nel daytime Canale 5 al top : ASCOLTI tv, AUDITEL: L’Isola dei famosi al top, Bene Harry Potter e Floris. Andiamo a scoprire chi ha vinto la battaglia degli ASCOLTI nella serata di ieri, martedì 27 FEBBRAIO(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Isola dei famosi - la sentenza degli Ascolti : trionfo di share - battuta la fiction con la Pandolfi : Su Rai1 si conferma il flop della fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi E' Arrivata la Felicità 2 . La serie ha conquistato 2.993.000 spettatori pari al 12.1% di share. Trionfa, invece, su ...

Ascolti tv - Auditel/ L’Isola dei famosi al top - bene Harry Potter e Floris : Ascolti tv, Auditel: L’Isola dei famosi al top, bene Harry Potter e Floris. Andiamo a scoprire chi ha vinto la battaglia degli Ascolti nella serata di ieri, martedì 27 febbraio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:49:00 GMT)

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 5 milioni (23 - 80%) - È arrivata la felicità flop a 2 - 9 (12 - 09%) : Ascolti tv di martedì 27 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 27 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata della fiction È arrivata la felicità con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 2.993.000 spettatori (12,09% di share). Su Canale 5 4.501.000 […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,5 milioni (23,80%), È arrivata la felicità flop a 2,9 ...

Ascolti TV | Martedì 27 febbraio 2018. L’Isola al 23.8% - E’ Arrivata la Felicità 12.1% : Isola dei Famosi 2018 Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità 2 ha conquistato 2.993.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.501.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.734.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha intrattenuto 1.896.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 #CartaBianca ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs l’Isola dei famosi | Auditel 27 febbraio 2018 : Come si saranno evoluti i dati Auditel di ieri sera, 27 febbraio 2018? Le nuove puntate della fiction Rai “È arrivata la felicità” avranno allietato il vostro martedì sera o la maggior parte di voi avrà preferito “L’Isola dei famosi” su Canale 5? Non ci resta che scoprirlo con tutti gli Ascolti tv ieri. Ascolti tv ieri, 27 febbraio -note: I dati Auditel saranno rilasciati alle ore 10.00- RAI 1. Approda al quinto ...

Isola dei Famosi - l'affronto Rai : Il Commissario Montalbano - record d'Ascolti - spostato a martedì : Dopo il canna-gate e le voci su una chiusura anticipata del programma ancora problemi per ' L'Isola dei Famosi'. Per Alessia Marcuzzi, in procinto di condurre una nuova puntata, si mette male: presto ...