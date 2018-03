Arrivano anche i conti correnti targati Amazon

Gli scambi "culturali" dell'Italia Arrivano anche in Slovacchia : ecco come la vede Bobo : La tragica morte del giornalista Jan Kuciak apre l'ipotesi della malavita organizzata italiana intenta a fare affari in Slovacchia. Secondo i colleghi del giovane cronista d'inchiesta, infatti, dietro ...

“Adesso parlo io”. Isola - scontro Terlizzi-Warwick : interviene la moglie di Franco. A dare voce alla signora è Barbara D’Urso - le sue parole Arrivano dritte al cuore del pubblico e svelano anche un aspetto inedito della vicenda : della serie: nessuno tocchi mio marito. E poco conta se lui è un vip ed è in balia dell’Isola dei famosi. Ecco, quando si tira in ballo la persona che si ama, è bene scendere in campo per difenderla. A tutti i costi e con ogni mezzo, anche un lettera a Barbara D’Urso. In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbarella, letta poi a ...

Poste italiane si rinnova e i pacchi Arrivano anche di domenica : Meno lettere e più pacchi, questa è l’epoca moderna. Se la corrispondenza è ormai affidata principalmente alle email e ai messaggi via cellulare, lo scambio di pacchi sta diventando sempre più forte in una Italia che cambia. L’e-commerce ha trovato terreno fertile in una società comoda che acquista online e aspetta a casa o a lavoro le consegne affidate ai tanti corrieri che invadono le città con i loro camioncini colorati. Poste ...

Allerta meteo : freddo e gelo Arrivano anche a Roma : Ondata di gelo in Italia. Le previsioni meteo con un’ondata di gelo e neve su tutta italia hanno allarmato molti comuni soprattutto nel centro Italia. La protezione civile ha confermato l’Allerta meteo, per cui anche a Roma le scuole rimarranno chiuse. Il vento freddo che è previsto porterà nel centro almeno 3 cm di neve, mentre sui colli si prevedono almeno 10/15 cm. Il vento siberiano in arrivo porterà un calo delle temperature di parecchi ...

Da ePRICE Arrivano le “Super Offerte” : sconti fino al 70% anche su smartphone e tablet : ePRICE ha deciso di lanciare le sue "Super Offerte", che fino a martedì prossimo offriranno sconti fino al 70% su una vasta selezione di prodotti d'elettronica. Non possono mancare ovviamente gli smartphone e tablet Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Galaxy Tab S2 L'articolo Da ePRICE arrivano le “Super Offerte”: sconti fino al 70% anche su smartphone e tablet è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Non solo cuochi - ma anche esperti del territorio : Arrivano i primi 'agrichef certificati' : Negli agriturismi dell'Emila Romagna arrivano i primi 'agrichef certificati'. Si è chiuso, infatti, con la consegna degli attestati di partecipazione, il primo corso per agrichef promosso da ...

Contratto statali - anche la Corte dei Conti dà il via libera ai rinnovi. E Arrivano gli aumenti per i vigili del fuoco : Meno tre settimane al voto. E arriva anche l’ultimo step necessario per sbloccare l’agognato rinnovo del Contratto degli statali, che hanno gli stipendi congelati da nove anni. La Corte dei Conti secondo l’Adnkronos ha infatti dato il via libera sulle coperture agli aumenti contrattuali di 85 euro medi lordi per una platea di circa 250.000 dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali, Inps e Inail del comparto Funzioni ...

Clima - Coldiretti : Arrivano anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy : Con i cambiamenti Climatici sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si è verificato nel tempo – sottolinea la Coldiretti – un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune colture. ...

L’inquinamento atmosferico non è solo ‘fuori casa’ - colpisce anche in ambienti chiusi. Arrivano i tessuti ‘no-smog’ per proteggere la salute : in cosa consistono : Una partnership per migliorare la qualità dell’aria riducendo L’inquinamento atmosferico generato principalmente da traffico stradale, caldaie ed emissioni industriali. A siglarla Engie, azienda energetica, e Anemotech, startup innovativa nel settore delle tecnologie applicate all’ambiente. L’accordo permette di integrare nell’offerta di Engie i tessuti multistrato ‘The Breath’ sviluppati da Anemotech, che assorbono, trattengono e ...

Sanremo - Arrivano anche Renga - Nex e Max Pezzali : in forse Giorgia e Gino Paoli : Giornata di conferme per il festival di Sanremo: ci saranno i Negramaro e Biagio Antonacci, la cui ufficializzazione arriva dopo quella di Laura Pausini. A loro si aggiunge anche Gianni Morandi che si ...

#tiromancino : salviamoci la pelle! Perché i veri posti di lavoro Arrivano dall'industria - anche in Maremma : Qui trovate tutte le puntate di #tiromancino: www.ilgiunco.net/tag/tiromancino/ Ricominciare dal manifatturiero. Sarebbe bello. Perché sperare di rianimare l'agonizzante economia grossetana a forza di aperture di fast food in franchising sembra pretenzioso. E forse tornare ai fondamentali, alle cose "fatte con le mani", per quanto qui in Maremma la cultura industriale ...

Sul Play Store di Google Arrivano gli audiolibri - anche in Italia : Gli audiolibri arrivano sul Play Store in 45 Paesi, tra cui anche l'Italia, e in 9 diverse lingue. Potete acquistare dunque anche in Italia alcuni dei libri più interessanti letti in alcuni casi da personaggi famosi, con prezzi contenuti. Per gli utenti di lingua inglese è possibile sfruttare l'integrazione con Google Assistant e presto arriverà su Android Auto. L'articolo Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri, anche in Italia è ...

Il Fondo Monetario conferma la ripresa anche italiana. E a Davos Arrivano tutti i potenti del mondo : Fmi alza le stime di crescita dell'italia: + 1,4 il Pil del 2018, + 1, 1 nel 2019. Ma si dice anche preoccupato per le prossime elezioni, esortando i futuri vincitori a coninuare sulla strada delle ...

Multe stradali - da febbraio Arrivano anche via Pec : Le contravvenzioni viaggeranno su mail certificate dalla Pec. Sarà più difficile sottrarsi alle sanzioni, novità pubblicata su Gazzetta Ufficiale