“Arrestati!”  Svolta nell’omicidio di Renata Rapposelli | ecco chi l’ha uccisa All’alba

caffeinamagazine

(Di martedì 6 marzo 2018) Svolta nell’omicidio di, la 64enne chietina trovata senza vita in una scarpata di Tolentino il 10 novembre nelle campagne di Tolentino un mese dopo la scomparsa da casa. I carabinieri hanno arrestato all’alba Giuseppe e Simone Santoleri, padre e figlio della donna. I Santoleri sono stati prelevati nella loro abitazione di Giulianova e portati nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Alle 11 in Procura ad Ancona verranno forniti elementi sul loro fermo. Entrambi erano indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere. I carabinieri li hanno portati in caserma a Giulianova dove sono arrivati anche gli avvocati Gianluca Carradori e Gianluca Reitano. Stando alle prime notizie sarebbero diverse le prove a loro carico: fondamentali i filmati che hanno inquadrato l’auto di padre e figlio verso il percorso per Tolentino, dove è ...