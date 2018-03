Arrestati figlio e marito della pittrice scomparsa e ritrovata morta sul fiume Chienti

huffingtonpost

(Di martedì 6 marzo 2018) Giuseppe e Simone Santoleri, exdi Renata Rapposelli, lamarchigianail 9 ottobre scorso eil mese dopo sul greto delnei pressi Tolentino, sono statidai Carabinieri. I due erano già indagati per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. I dettagli sull'arresto verranno illustrati in una conferenza stampa alle 11 in Procura ad Ancona.L'arresto dei due è stato eseguito a Giulianova Lido (Teramo) dove i due vivono: per entrambi la contestazione è di concorso in omicidio volontario e soppressione di cadavere. Sono stati rinchiusi nel carcere teramano di Castrogno.