Apple Music vale 10 miliardi di dollari - nel 2017 è cresciuta del 91% - : Contro i 156 milioni di utenti totali di Spotify di cui 71 milioni paganti, Apple Music ora si stima abbia 36 milioni di abbonati a pagamento, quindi la metà del servizio di streaming più a lungo sul ...

L'abbonamento Studenti per Apple Music arriva in 82 nuovi paesi : Apple ha esteso L'abbonamento Studenti per Apple Music a 82 nuovi paesi, così da offrire a sempre più persone di poter attivare il servizio di Musica streaming a metà prezzo. Come riportato da Rene Ritchie di iMore, a partire da oggi l' abbonamento Studenti di Apple Music sarà attivo in 79 nuovi paesi tra i quali figurano Israele, Malesia, ...

Apple Music a metà prezzo : sconti per studenti in arrivo in altri 82 paesi - : L'espansione dello sconto Apple Music per studenti contribuirà a incrementare il numero totale degli abbonati al servizio in streaming di Cupertino che da gennaio 2018 conta 36 milioni di utenti, ...

Perché Apple Music supererà Spotify : Apple Music supererà Spotify per il numero di abbonati ai rispettivi servizi. Almeno nel mercato statunitense, che per dimensioni e tendenze è il più rilevante in assoluto. Non è questione di sparare sentenze ma la previsione appare al momento naturale guardando il tasso di crescita delle due piattaforme per l’ascolto di Musica in streaming. E, anche e soprattutto, considerando come si stanno muovendo i due servizi che svettano in un ...

Corsa allo streaming - Apple Music in sorpasso su Spotify - : A livello mondiale, infatti, Spotify resta saldamente leader del mercato della Musica in streaming. Solo lo scorso mese ha annunciato il raggiungimento dei 70 milioni di utenti paganti in tutto il ...

Apple Music ha un nuovo capo editoriale - il giornalista Alex Gale - : Alex Gale Lanciato a giugno del 2015, il servizio di Musica in streaming di Apple ha attualmente superato i 36 milioni di abbonati: entro la prossima estate si prevede che supererà Spotify ...

Wsj - Apple Music supererà Spotify in Usa : A questi si aggiungono almeno altrettanti utenti che ascoltano Musica in streaming gratuitamente accettando la pubblicità, un'opzione non offerta da Apple.

Apple Music prepara il sorpasso su Spotify negli USA : Perdere negli USA sarebbe un vero smacco per la piattaforma di streaming più famosa al mondo, che può comunque consolarsi col fatto che la sua crescita a livello globale è comunque superiore a quella ...

Apple Music potrebbe superare Spotify negli USA già dalla prossima estate : lo streaming è diventato il mezzo principale attraverso il quale gli utenti fruiscono di Musica, con il 62% di introiti provenienti da servizi come Spotify ed Apple Music. Fonte: The Verge

HomePod vive anche senza Apple Music - riproduce musica iTunes - podcast e Beats 1 - : Ovviamente, Apple spingerà al massimo la propria piattaforma di Musica in streaming, cercando di abbinare per quanto possibile HomePod ad Apple Music: nella pagina delle specifiche tecniche dedicata ...

Netflix "Apple includerà le serie TV in Apple Music o in iOS" - : Il successo della TV in streaming via Internet non conosce rallentamenti: nell'ultimo bilancio Netflix riporta un fatturato in crescita di 3,29 miliardi di dollari e un aumento anche degli abbonati, ...

RZA terrà un Music Lab d'eccezione all'Apple Store Square di San Francisco : Inoltre, l'azienda organizza anche spettacoli di vario tipo, invitando artisti locali nei vari Apple Store. Ci sono anche programmi speciali per famiglie e insegnanti .