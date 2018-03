Anziano di 85 anni uccide il figlio

Lorenzo Berzero più Anziano del Piemonte : domani 110 anni : E' di Novara, ma il suo mondo è la casa di riposo. L'estrema unzione nel 1950 Nel 1950 ricevette addirittura l'estrema unzione dopo essere stato investito da un camion. Poi invece si riprese: ...

Si addormenta con la sigaretta accesa : paura per un Anziano di 82 anni : Poteva avere conseguenze decisamente ben maggiori l'incendio che ha interessato nella nottata tra lunedì e martedì un'abitazione a Ricò, nel comune di Meldola. Il tutto, secondo quanto appurato dai ...

“La paura? Non so cosa sia”. Guai a chiamarlo ‘vecchietto’ : a 88 anni - questo Anziano signore si trova di fronte una possibile tragedia. Senza pensarci - interviene così. Il web ora celebra il suo nuovo eroe : Una donna che urla, cinque persone attorno a lei che la stanno aggredendo vigliaccamente. Lui, John Nixon di 88 anni, veterano inglese, non c’ha pensato due volte: invece di far finta di niente si è lanciato sui malviventi ed è riuscito nell’impresa di metterli in fuga ed evitare una tragedia. “La parola paura non rientra nel mio dizionario”, ha affermato poi l’anziano, che nella lotta ha messo in pratica le ...

Pistoia - Anziano bastonato e rapinato : denunciati cinque ragazzi dai 14 ai 16 anni : Sono stati identificati dalla squadra mobile di Pistoia i cinque minorenni ritenuti i presunti responsabili dell'aggressione a un anziano avvenuta a Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, e ...

L'atleta più Anziano a PyeongChang 2018 è un finlandese di 49 anni alla sua prima Olimpiade (e ne vuole fare 8) : Ha sognato le Olimpiadi per 32 anni e a 49 ce l'ha fatta. Tomi Rantamaeki è nella squadra mista di curling della Finlandia per PyeongChang 2018 e, se il Canada non schiererà la 51enne Cheryl Bernard, al momento segnata come riserva, sarà L'atleta più anziano dei Giochi sudcoreani.Ma con una particolarità: a differenza dei "vecchietti" delle Olimpiadi che sono soliti fare a gara per battere i record di ...

È morto a 113 anni l'uomo più Anziano del mondo : Aveva 113 anni compiuti e a chi gli chiedeva qual'era il suo segreto per essere arrivato a un'età così longeva si limitava a rispondere che conduceva "una vita sana e tranquilla" e che tanto era bastato per diventareu ultracentenario, e farlo "in allegria e soddisfatto della sua anima".Francisco Nunez Olivera, spagnolo dell'Extremadura, al confine con il Portogallo, era l'uomo più anziano ...

Donna trovata morta in casa : aggredita 3 anni fa da Anziano condannato e appena assolto : È giallo per la morte di una Donna di 58 anni, Maria Satera, trovata cadavere questo pomeriggio dai carabinieri nella sua casa di Bargagli. Il corpo della Donna era in fondo alle scale, la porta di ...

Roma - aggredì un Anziano a Barberini : tassista condannato a 2 anni e 6 mesi : Lo ha aggredito selvaggiamente, per un motivo banale: l'unica colpa di Antonio Cavallaro, 69 anni, era quella di aver parcheggiato l'auto per pochi minuti nello spazio riservato ai taxi, in piazza ...

Svizzera : muore a 47 anni l’elefante più Anziano dello Zoo di Basilea : Malayka, l’elefantessa più anziana dello zoo di Basilea, si è spenta ieri sera all’età di 47 anni: soffriva di problemi di salute da diverso tempo. Dalla fine del 2015 Malayka era caduta diverse volte: gli altri elefanti hanno provato ad aiutarla, ma senza successo. Dopo che il gruppo si è allontanato, il personale dello zoo ha deciso di addormentare l’animale per farlo smettere di soffrire. Nata nel 1971, Malayka era cresciuta ...